Mettes mænd er smuttet

En efter en har helt centrale skikkelser på Mette Frederiksens succesfulde vej til magten forladt den socialdemokratiske skude.

Senest sagde den magtfulde partisekretær, Jan Juul Christensen, farvel til jobbet efter fem år. Han skal i være 'Senior Vice President i Københavns Lufthavne'.

I pressemeddelelsen, der annoncerede partisekretærens afgang, lagde Mette Frederiksen ikke skjul på hans betydning for partiet.

- Jan har været en utrættelig sparringspartner, ligesom han har spillet en afgørende rolle i at tilrettelægge de valgkampe, vi har ført – og som gør, at vi pt. er Danmarks største parti både kommunalt, regionalt og i Folketinget.

Dermed indskriver Jan Juul Christensen sig i rækken personer, der dannede Mette Frederiksens inderkreds, da hun sikrede sig statsministerposten - men som nu har fundet andre græsgange.

Tætte bånd til Sass

Af andre prominente navne på denne liste findes Mette Frederiksens tro væbner, stabschef Martin Rossen, samt partiets eks-chefstrateg Henrik Sass Larsen.

Fælles for flere af disse engang så magtfulde socialdemokrater er, at de ligeledes har været nære allierede med netop Henrik Sass Larsen.

Det var således ikke mindst på grund af de nære bånd til Sass, at Jan Juul Christensen blev hentet ind som partisekretær.

Der var særdeles tætte bånd mellem Martin Rossen og Sass - ligesom det ikke mindst var Sass' idé at knytte et andet velkendt ansigt, Thor Möger, til partiapparatet.

To tilbage

Netop Thor Möger var den første fra inderkredsen, der forlod S-projektet. Det skete i februar 2019 - blot fire måneder for folketingsvalget - da han skiftede jobbet som chef for den politiske afdeling i Socialdemokratiet ud med en stilling som 'Vice President' i rådgivningsviksomheden Cowi.

Sidenhen har en række af Mette Frederiksens nære allierede så gået samme vej og har forladt skuden.

Af tilbageværende medarbejdere, som har spillet en central rolle for Mette Frederiksen, kan blot fremhæves to: Statsministerens nuværende stabschef Martin Justesen og særlig rådgiver Sara Vad Sørensen.

Ekstra Bladet har modtaget en kort skriftlig kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Bruus, til de mange profiler, der er smuttet:

'Vi har været privilegerede af at have dygtige folk med på holdet, som har været her i mange år. Og mange af dem er stadig hos os, og vi har heldigvis også kunne trække nye dygtige folk til', lyder det blot.

Herunder kan du få et overblik over Mettes mænd, der er smuttet: