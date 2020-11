Mettes mink-dragt vækker vrede: Indædt forsvar

Blå heldragt, sikkerhedsko, sikkerhedsbriller, handsker og maske.

Mette Frederiksen var iklædt værnemidler fra top til tå, da hun torsdag besøgte minkavler Peter Hindbo, hvis farm hun og regeringen har tvunget til at lukke uden først at have sikret sig et lovgrundlag.

Og det vækker nu vrede beskyldninger om spin og skuespil fra flere borgerlige politikere, at statsministeren gik med både livrem og seler - så at sige - da hun besøgte en af de nu nedlagte minkfarme, som regeringen har lukket med begrundelsen om, at de udgjorde en akut trussel mod folkesundheden.

Mette Frederiksen under besøget på Peter Hindbos minkfarm. Foto: Mads Nissen

'Hallo, statsminister. De RASKE mink ER døde. Det er simpelthen for tykt med den dragt/kostume på en *tidligere* minkfarm, som *aldrig* har haft smitte. Der er ingen fare. Hvorfor give det indtryk?' spørger Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, på Twitter.

Også Venstres Jan E. Jørgensen er ude efter statsministeren, som han ligeledes beskylder for tykt spin:

'Hvor er det tykt. Statsministeren misser ingen lejlighed til at understrege, at minkene udgjorde en AKUT fare for folkesundheden - hvorfor der ikke var tid til at overholde grundloven. Her står hun på en minkfarm - uden mink - for de er døde - og har i øvrigt aldrig være syge!'

Mens Mette Frederiksen selv var iført værnemidler fra top til tå, viste den nu tidligere minkavler, Peter Hindbo, rundt på sin tømte farm uden værnemidler.

Ikke længere krav

Og Peter Hindbo undrer sig også over, at statsministeren endte med at tage så mange værnemidler på. Ifølge ham er der ikke nogen krav om værnemidler i de nu tidligere minkhaller.

Minkavleren fortæller dog til Ekstra Bladet, at han forud for besøget undersøgte, hvad Statsministeriet havde tænkt i forhold til værnemidler under besøget.

- For jeg tænkte egentlig, at det slet ikke var nødvendigt med værnemidler. Vi har jo ingen dyr længere. De ringede tilbage og sagde, at de nu havde undersøgt sagen, og at både statsministeren og alle fra hendes stab skulle have værnemidler på, siger Peter Hindbo til Ekstra Bladet.

- Det undrede også mig. Vi har ingen dyr tilbage, og vi har slet ikke haft smitte. Det var ærgerligt, at hun skulle pakkes sådan ind, siger Peter Hindbo.

En journalist fra Avisen Danmark skriver på Twitter ifm. sit besøg på minkfarmen, at en repræsentant fra Fødevarestyrelsen forud for besøget havde anbefalet værnemidlerne, men sagt at der ikke var tale om et krav:

En anbefaling

Ekstra Bladet har spurgt Statsministeriet, hvordan Mette Frederiksen endte med at iklæde sig de mange værnemidler.

Og her forsvarer man indtrængende påklædningen med henvisning en anbefaling fra Fødevarestyrelsen udarbejdet i NOST, Den Nationale Operative Stab.

'Statsministeriet oplyser, at statsministerens brug af værnemidler følger anbefalinger fra Fødevarestyrelsen. Statsministerens brug af værnemidler følger samme anvisning som for myndighedspersoners afslutningssyn i denne type besætning,' skriver Statsministeriet til Ekstra Bladet.

'Anvisningen er udarbejdet i den nationale operative stab af Fødevarestyrelsen med understøttelse af Sundhedsstyrelsen, som Fødevarestyrelsen rådførte sig med,' lyder forklaringen.

Ser fremad

Den tidligere minkavler Peter Hindbo roser Mette Frederiksen for at møde frem og tale med ham om den tvangsafviklede branches kvaler.

- Jeg synes, det gik supergodt. Det var overraskende godt. Jeg føler, hun tog nogle ting til sig. Blandt andet at vores minkhaller og maskiner ikke kan bruges til noget. Hun var meget lyttende.

- Jeg håber, at det løser sig, siger Peter Hindbo om den kommende tid, hvor kompensationen til landets minkavlere skal på plads.