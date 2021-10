Mettes minkordre: Retschef blev først spurgt, da det var for sent

Den daværende retschef i Miljø- og Fødevareministeriet blev først inddraget i spørgsmålet om hjemmel til at aflive alle mink, da det var for sent, og beslutningen var truffet.

Det er kommet frem fredag eftermiddag i retten på Frederiksberg, hvor Paolo Perotti, daværende retschef i Miljø- og Fødevareministeriet, bliver afhørt om sin rolle i den manglende lovhjemmel.

Dermed blev han først inddraget, efter at beslutningen blev truffet på et møde i koordinationsudvalget 3. november, og statsminister Mette Frederiksen efterfølgende på et historisk pressemøde 4. november annoncerede beslutningen for hele befolkningen.

Det skete i en mail fra den juridiske chef i Fødevarestyrelsen, Birthe Schubart, afsendt 4. november om aftenen efter pressemødet, hvor hun skriver, at 'det er vores opfattelse, at hjemmelgrundlaget ikke findes'.

- Det er første gang, du bliver involveret i hjemmelspørgsmålet?

- Ja, lyder det kort fra Paolo Perotti.

Han afviser at have haft kendskab til lovens paragraf 30 om hold af dyr og rækkevidden af loven i forhold til at kunne gå ind og aflive alle mink i Danmark.

- Nej. Jeg må blankt erkende, at det er første gang, jeg ser på den her paragraf i mit liv, siger Paolo Perotti.

- Så det var ikke en bestemmelse, der havde været forbi dit bord?

- Nej, ikke mig bekendt.

Skiftede holdning

Paolo Perotti forklarer, at der skete et skift med hans forståelse af paragraffen. Først havde han en opfattelse af, at der var hjemmel inden for loven til at aflive alle mink, men det ændrede sig hurtigt.

- Den ændrede opfattelse går på, at når man først læser bestemmelsen, så er den umiddelbart ikke begrænset. Derfor var det nødvendigt for mig at forstå, hvorfor man ikke kunne bruge hjemlen helt bredt, siger han om sit behov for at undersøge situationen nærmere.

4. november sent om aftenen talte han med kontorchef Morten Heide i Justitsministeriet om lovgrundlaget og sagde, at han vurderede, at der ikke var hjemmel til masseaflivningen.

Dermed mente hverken Miljø- og Fødevareministeriet eller Fødevarestyrelsen, at der var lovhjemmel.

Og det var en vurdering, Morten Heide tog seriøst.

Kort efter midnat skrev han til en afdelingschef i Justitsministeriet, 'at hvis de har ret, og vi ikke kan finde en anden hjemmel, skal nogen skrive et lovforslag meget hurtigt'.

Perotti fortæller, at han ikke orienterede daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) om den manglende lovhjemmel. Han så det ikke som sin opgave, forklarer han.

Han vil ikke svare på, om ministeren blev dårligt rådgivet.

- Det, synes jeg, er spekulativt.

