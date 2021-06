Mettes nervøse topfolk klar til hurtigt valg

Topfolk i regeringen ser store fordele ved et efterårsvalg. 2021 har bragt bøvl og ballade i stedet for fejring og fortsat fest

Vælgere i hobetal samlede sig under coronakrisen om regeringen og Socialdemokratiet.

Nu vokser en nervøsitet frem blandt en række medlemmer af regeringen, som Ekstra Bladet har talt med i forbindelse med afslutningen på den politiske sæson.

Nervøsiteten skyldes et forår, hvor svaghederne ved at være en smal et-partis regering virkelig er blevet tydelige for befolkningen.

Folketingets øvrige partier - og især de røde støttepartier - har bragt Mette Frederiksens tropper på glatis.

Og det endda på udlændingeområdet, som Mette Frederiksen har kæmpet så hårdt for at gøre til en vindersag.

Først væltede oppositionen næsten Jeppe Kofod i sagen om børnene i Syrien, som Ekstra Bladet satte på dagsordenen.

Siden måtte Mattias Tesfaye på ydmygende vis droppe udrejsecentret på Langeland.

Fartblind

Foråret, hvor Mette Frederiksen skulle have høstet bifald for genåbningen af Danmark efter halvandets års nedlukning, udviklede sig i stedet til regeringens mest problematiske periode siden valgsejren i 2019.

- De sager blev håndteret for hovmodigt. Når det kører så godt, som det har gjort, kan man godt blive fartblind, bemærker en af kilderne.

De ønsker ikke at stå frem med navn af hensyn til deres videre karriere.

Modvindene betyder, at medlemmer af regeringen nu ivrigt har diskuteret, hvorvidt et valg efter sommerferien inden kommunalvalget i november er den rigtige medicin.

- Flere og flere taler om det, bemærker en regeringskilde.

Det ændrer svagt faldende meningsmålinger siden starten af juni ikke på.

Analysen er nemlig den, at en ny sammensætning af Folketinget vil gøre det langt lettere for Socialdemokratiet at samle flertal på kryds og tværs i Folketinget. Uanset om Socialdemokratiet henter 25, 27 eller 30 procent.

- Det er selvfølgelig rarest at ligge på 30 procent, men på et tidspunkt måtte det jo vende, bemærkes det.

Trods nedgang i målingerne er tiltroen til Mette Frederiksens evner i en valgkamp og i en eventuel næste valgperiode tårnhøj. Her får Jens Stoltenberg en håndkartoffel under Nato-topmødet i denne uge. Foto: RitzauScanpix/Reuters/Patrick Semansky

Samarbejdsdrømme

Hvis Venstre får en vælgerlussing, er vurderingen, at de vil være langt lettere at arbejde sammen med om blandt andet den reformkurs, som Mette Frederiksen har udstukket.

Hvis Konservatives fremgang materialiserer sig i mandater fremfor løse forhåbninger, tror man på, at Søren Pape er klar til at lade dem arbejde.

Anders Fogh Rasmussen udskrev valg i efteråret 2007 knap tre år efter valget i februar 2005. Fogh stod forrygende i meningsmålingerne. Han satsede og høstede gevinsten med genvalg.

Topsocialdemokrater argumenterer for, at Mette Frederiksen med fordel kan lave samme manøvre. Skumme fløden, mens tid er.

Kilderne understreger dog samtidig, at de ikke tror, at Mette Frederiksen ender med at trykke på knappen. Men de begiver sig ikke desto mindre velvilligt ud i lange argumentationer for fordelene ved et hurtigt valg.

Nervøsiteten bør retteligt også tilskrives falsk beskedenhed. Når socialdemokrater mødes i lukkede rum over en bajer og alt andet end makrelmadder, skåles der formentligt lystigt. At ét-partis regeringen efter to år med magtens tyngende åg trods alt kører som smurt, er trods alt ganske opmuntrende.

Under 30 procent Berlingske kunne i denne uge bringe en måling fra Kantar Gallup på beskedne 26,7 procent. Langt fra de cirka 33 procent, som har været partiets niveau i månedsvis. I avisens vægtede snit på tværs afmålingen står Socialdemokratiet i skrivende stund til 29,5 procent. Guldægget krakelerer Mette Frederiksens hårde kurs på udlændingeområdet har gjort, at Socialdemokratiet sidder ved magten. S oplever slet ingen nedtur som andre socialdemokratier i Europa. Men guldægget har i løbet af efteråret vist sine svagheder. Håndteringen af sagen om Syriens-børnene og særligt asylcentret på Langeland har ikke været køn. Regeringen har i begge tilfælde undervurderet sagernes sprængfarlighed og først alt for sent skredet til handling. Sagerne highlighter svaghederne ved en et-partis regering. Noget Sociademokratiet for alt i verden vil undgå. Løkke Énmandshæren Lars Løkke Rasmussen giver ikke kun klamme håndflader i Venstre. Blandt socialdemokrater opleves den tidligere statsminister som en potentiel fønixfugl, der pludselig kan vende nedtur til optur for den borgerlige bevægelse med sit parti Moderaterne. Et tungvejende argument for tidligt valg er muligheden for at tage Løkke på sengen. Corydons spøgelse Den store stygge ulv i mange nuværende topsocialdemokraters selvforståelse er Bjarne Corydon. Eks-finansministeren forrådte i deres øjne partiet og førte blå politik med selskabsskattelettelser, Dong-salg og indgreb mod lærerme. Nu truer en grum skæbne særligt kaffeklubkammeraterne Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard, hvis de - hvad meget tyder på - ender med at lave et indgreb, som tvinger sygeplejerskerne tilbage på job. Til alt held står sygeplejerskerne ret alene i fagbevægelsen, hvilket kan blive regeringens held, når kampen om den folkelige opbakning skal stå. Fortidens spøgelser De personer, som tegner Socialdemokratiet i dag, føler vel nærmest ubehag ved succes. De var med igennem de tunge år i tiden efter nederlaget til Fogh i 2001. Og man endelig smagte sejrens sødme i 2011 gik regeringsperioden hurtigt op i kaos og intern ballade. Med andre ord har mange ministre erfaret på egen krop, hvordan medvinden hurtigt kan vende. Frygteligt godt Valg i landets 98 kommuner og fem regioner burde være årsag til brede smil hos socialdemokrater. Borgmesterposteren i de store byer er nærmest sikker. Og række møgsager oprullet af Ekstra Bladert i blandt andet Ishøj, Rødovre og Fredericia lader ikke til at have skadet partiets kommunale image varigt. Men partiet fik et fremragende valg i 2017. Derfor bliver det umådeligt svært at levere et endnu bedre resultat. Venstres nedtur på Christiansborg slår måske kun beskedent igennem lokalt. Frygten er derfor, at valget trods sejre i de store byer og adskillige kommuner bliver udlagt som en maveplasker. Mette Frederiksens første møde med vælgerne - omend indirekte - skulle gerne være mere end blot business as ussual.

Det gør dem glade Udkantenstrumf Udflytningen af studiepladser kunne ikke være landet bedre set med socialdemokratiske øjne. Brok fra universitetsverdenen bestyrker blot regeringen i, at man gør det rigtige. Decentralisering er en hoveddagsorden for Mette Frederiksen og regeringen. Og den føler socialdemokraterne, at de har fuldstændig styr på. De andre partier har da også fuldstændig opgivet al modstand. Reform-kursen En stærk statsminister skal kunne andet og mere end bruge penge. Og dét er Mette Frederiksen klar til. Hun vil lave 'en stor politisk reform, som skal adressere de væsentligste udfordringer for vores samfund i et tiårigt perspektiv,' siger hun til Weekendavisen. Den politiske målsætning giver en tro på, at Mette Frederiksen har masser af politik på hylderne, som også i de kommende måneder og år kan sikre parteits stærke position. Venstres nedtur Jakob Ellemann-Jensen har blødt vælgere lige siden han kom til. Socialdemokrater elsker at høre om de seneste trækasserier internt hos den historiske hovedmodstander. Omend det samtidig giver dem uhyggelige mindelser om deres egne rejser ned i suppedasen. Hvis Socialdemorkratiets magt skal trues, så har det i nyere historis været Venstre, som skal føre kniven. Det tyder intet på sker ved næste valg. Uanset om det bliver i år eller senere. Mettes sult Selv topkilder, som ikke står forrest i klarkørkorpset, har svært ved at få armene ned over statsministerens professionalisme. Al kritik om topstyring og envældighed preller fuldstændig af på socialdemokraterne. Kritik af udlændingekursen er isoleret til små lommer i baglandets yderste afkroge, vurderes det. Senest udviste hun i socialdemokratiske øjne en enorm politisk sult under afslutningsdebatten. Den forvisser om, at hun nærmest egenhændigt kan smadre al modstand.

