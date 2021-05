Mettes nye kammerater

Jesper Petersen: Mette varetager Danmarks interesser

Selvom Mette Frederiksen har knyttet nye bånd med magtmænd af tvivlsom demokratisk observans, så fortsætter kampen for en mere retfærdig verden, forsikrer politisk ordfører Jesper Petersen (S).

- Mette har masser af venner herhjemme. Både blandt almindelige borgere og på Christiansborg. Vi har debatter, men vi lykkes på stribe med at lave en masse aftaler. Så det er en smule søgt historie, du har gang i, indleder han.

- Okay, lad os tage dem én for én. General Naji Numeir er den eneste, som er enig med jer i, at man kan sende flygtninge tilbage til Syrien. Hvorfor lytter I til ham?

- Det er en forkert fremstilling af den vurdering. Det er ikke Mette Frederiksens eller regeringens. Vi vurderer ikke i den socialdemokratiske hovedbestyrelse, hvor der er sikkert. Det vurderer Udlændingestyrelsen. Ikke på baggrund af én rapport, som det fejlagtigt er blevet fortalt. Men på baggrund af en lang række kilder og efterretninger. 400 forskellige siden 2019 har Udlændingestyrelsen baseret sin vurdering på.

- Paul Kagame, hvorfor skal vi samarbejde med ham?

- Vi kan samarbejde med mange forskellige lande. Og det kan man uden at billige alt, hvad de foretager sig i deres land.

- Benjamin Netanyahu, hvad med ham?

- Regeringen og dermed Socialdemokratiet varetager Danmarks interesser. I tilfældet med Israel er det et land, som Danmark kan have gavn af at samarbejde med i forbindelse med corona. Det er det, der sker.

- Så er det lige meget, hvem man mødes med?

- Det er Netanyahu, som valgt som Israels leder. Det beslutter vi ikke herhjemme. Vi har også haft USA som nær allieret, mens Donald Trump var præsident, uagtet at han er alt andet end socialdemokrat.

- Mette Frederiksen har også rost flygtningeaftalen med Erdogan. Hvorfor skal vi samarbejde med ham?

- I det konkrete tilfælde samarbejde vi med Tyrkiet om at håndtere de særlige udfordringer i Syriens nærområde. Og det er nu engang, Tyrkiet, der ligger dér. Og det er nu engang Erdogan, der er leder i Tyrkiet.

- Hvad så med Xi Jinping, hvorfor skal han behandles så pænt?

- Der er sagt, hvad der skal siges om den sag. Han og de andre du nævner er ikke socialdemokrater, men vi forholder os til dem udfra den interesse, Danmark har som nation. Det er vores opgave som regeringsparti.

- Lad mig lige holde fast i Paul Kagame, som I nu vil samarbejde med. Er det ikke naivt at tro, at Danmark kan påvirke hans syn på menneskerettigheder?

- Paul Kagame bliver ikke socialdemokrat over natten. Men lad os nu se, hvad der kan komme ud af det samarbejde, og om vi ikke formår at skubbe tingene i en fornuftig retning.

- For bare to måneder siden blev en kendt systemkritiker bortført. Så igen, er det ikke noget naivt at tro, at Kagame vil forbedre sig?

- Det får vi at se. Bare fordi man samarbejder eller handler med et andet land, så billiger man ikke alt, hvad der foregår i dét land. Det tror jeg, alle ved.

- Er det ikke på kanten af det moralsk forsvarlige at samarbejde med en mand som Kagame bare fordi, I har lovet de danske vælgere noget (asylcentre langt fra de danske grænser), som I godt ved er smaddersvært at indfri?

- Jeg synes, ikke det vil være rimeligt at tage os til indtægt for, at vi støtter alt, hvad der foregår i lande, som man samarbejder med eller handler med. Danmarks engagement i at bevæge verden i retning af demokrati og menneskerettigheder er fuldstændig intakt, siger Jesper Petersen.