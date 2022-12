Mettes nye 'Kul-Lars' buldrede mod CO2-afgift

Der kommer kul på klima-omstillingen, hvis man skal tro den nye SVM-regering. Og måske på mere end én måde.

I hvert fald er Mette Frederiksens (S) nye klima- og energiminister, Lars Aagaard (M), kendt for at pleje interesser, der er mere sorte end grønne.

For selvom den nye regering vil indføre en CO2-afgift på landbrug samt en flyafgift, har Aagaard i sin fortid haft helt andre dagsordener. Så sent som forrige år har Lars Aagaard, der dengang var direktør i Dansk Energi, talt lodret mod en CO2-afgift.

- Vi har lige nu et dansk erhvervsliv, der er i knæ, og ledigheden truer. Så det er helt forkert at komme med en CO2-afgift nu, lød det fra Lars Aagaard i juni 2020 under en debat om netop CO2-afgifter.

Kamp for kul

Udtalelserne fra Aagaard ligger i tråd med den 55-årige nyudnævnte klimaministers tidligere kamp for bl.a. kul-producenter.

Men ifølge det nye regeringsgrundlag er planen ellers netop, at en CO2-afgift skal indføres, om end det skal ske med understøttelse af erhvervet.

'Afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set,' står der i regeringsgrundlaget.

Danmarks nye SVM-regering. Med Lars Aagard bagerst til venstre mellem Jacob Jensen og Magnus Heunicke. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kul-Lars

Da Lars Aagaard i 2007 blev ansat i Dansk Energi, var han kendt som 'Kul-Lars', fordi han talte de store kulproducenters interesser. Det fremgår af et portræt af den hårdtslående lobbyist fra Klimamonitor tidligere på året.

Og den nyudnævnte klimaministers nye politikerkollega Lars Chr. Lilleholt husker tydeligt, hvordan Aagaard gjorde indtryk:

- Da vi var til klimatopmøde i Marrakesh, sørgede han for om aftenen at invitere mig og centrale ordførere på middag på en fin restaurant og bruge anledningen til at fortælle om Dansk Energis vigtigste prioriteter, lyder det fra Lars Chr. Lilleholt i Klimamonitor.

Fortsat skeptisk

Siden har Lars Aagaard stået for en stor omlægning af energisektoren i Danmark til at satse på mere elektrificering.

Men så sent som i 2020 var han altså fortsat yderst skeptisk over for en CO2-afgift, som hans nye ministerium nu skal stå for at udarbejde.

- Der findes ikke et konkret forslag, hvor man kan se, hvordan erhvervslivet skal kompenseres. Bare tag landbruget, hvor man dårlig ved, hvordan man skal måle CO2-udslippet. Hvordan i himlens navn skal man så kunne lave et effektivt beskatningssystem?, buldrede Lars Aagaard i debatten i 2020.

Bedre flyafgift

Spoler man frem til 2022, har Lars Aagaard så sent som for et par dage før sin udnævnelse til minister modereret sine ord mere om drivhusafgifter.

Det skete, da han i Altinget i en kommentar kritiserede den nu tidligere S-regerings forslag om en flad flyskat på 13 kr.

'Vi skal vente med at omstille flysektoren. For selvom den klimafrugt på overfladen ser lækker ud, er der altså masser af andre flotte, modne og mere lavthængende frugter, der er nemmere at plukke og dermed langt billigere at realisere.'

I stedet talte Aagaard i sin kommentar for at indføre en gennemtænkt flyafgift.

'Selvom omkostningerne ved fortrængning af CO2-udslip i luftfarten er dyre, kan der dog godt være begrundelser for at indføre målrettede passagerafgifter i Danmark. For mig er det primære argument europæisk solidaritet og dermed, at Danmark følger den trend for beskatning af luftfart, som implementeres i vores nabolande.'