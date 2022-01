Mettes nye medie-dørmand: Forsvarer lukkethed

Mette Frederiksen har et horn i siden på de danske medier.

Nu har regeringen så hyret advokat Vibeke Borberg til at sidde i spidsen for Medienævnet, som fordeler den offentlige støtte til aviser og blade. Og dermed bliver hun regeringens dørmand til de støttekroner, som de færreste medier ikke kan leve uden.

Vibeke Borberg har også et horn i siden på medierne.

Regeringen understreger, at udpegelsen er en ren formalitet bygget på Vibeke Borbergs evner som jurist med speciale i medielovgivning.

Vibeke Borberg er dog ingen stille juridisk papirskubber. Hun er en særdeles aktiv stemme i den offentlige debat om mediernes opførsel.

Hun mener blandt andet, at medierne mangler den fornødne respekt for de presseetiske regler og domstolene.

- Der er undersøgelser, hvor man har spurgt journalister om, hvor godt de kender de presseetiske regler. Det var bemærkelsesværdigt få, der kendte dem, og det får stort set ingen ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis du overtræder reglerne og får kritik i Pressenævnet, udtalte hun til det juridiske fagmedie K News for et års tid siden.

Vibeke Borberg. Foto: Mathias Svold

Beskyt offentlige interesser

Vibeke Borberg har også forsvaret myndighedernes ret til at mørkelægge data under coronakrisen. En holdning, som andre eksperter ikke kunne se fornuften i.

Det skete, da Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark af frygt for offentlighedens reaktion afviste at give oplysninger om respiratorer, sengepladser og beredskabsplaner.

'I en samfundskrise som den foreliggende kan der være et større behov end normalt for at beskytte offentlige interesser,' lød det fra Vibeke Borberg over for Avisen Danmark.

Skandaleborgmester

Som advokat har hun fundet grovfilen frem i sager mod medier. Senest forsøgte hun at få erklæret en journalist på Berlingske inhabil, fordi han fortsatte afdækningen af to webshop-bagmænds tvivlsomme forretningsmetoder.

Hun var ligeledes advokat for skandaleborgmester Peter Brixtofte. Også dengang forsøgte hun at at erklære journalisten bag afsløringerne inhabil. Derfor har Vibeke Borbergs nye dobbeltrolle som advokat og pengeuddeler mødt kritik i blandt andet Politiken og Mediawatch.

Det er kulturministeren, Ane Halsboe-Jørgensen (S), som har udpeget Vibeke Borberg fra 1. januar. Resten af Medienævnet er også udskiftet med undtagelse af et enkelt medlem.

En ny undersøgelse viser, at danskernes tillid til medierne er støt stigende.

- Set i relation til alle mulige andre lande er der en meget høj tillid til medier i Danmark, siger professor Kim Schrøder fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet til Politiken.

Borberg: Forvalter Folketingets vilje

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Vibeke Borberg om, hvordan hun vil skelne mellem rollen som advokat i krig mod medierne og uvildig pengeuddeler til selvsamme medier. Men hun havde ikke tid til interview.

I stedet har hun sendt et skriftligt svar. Heri lyder det blandt andet:

'Jeg har, siden jeg fik at vide, at jeg skal stå i spidsen for Medienævnet, ikke udtalt mig til medierne, medmindre det specifikt angår udnævnelsen og arbejdet som formand for nævnet. Det gør de spørgsmål, du nævner, ikke.'

'De emner du ønsker at drøfte, relaterer sig snarere til mit arbejde som forsker og advokat. Som advokat med speciale i informationsret fører jeg selvsagt mange sager om medieansvar og presseetik. Jeg har sager både for og imod medier og er som oftest involveret i mange forskellige retssager om medieansvar på samme tid.'

'Mediesager har deres egen lov – medieansvarsloven - og alle medieansvarssager føres efter proceduren i denne lov, der bl.a. kræver, at sådanne sager anlægges mod journalisten, der har skrevet artiklen, og redaktøren, der har besluttet at bringe den. Det er et lovkrav at gøre det på den måde og ikke noget, man som sagsøger eller advokat selv kan beslutte.'

'Hvis medierne og deres organisationer mener, at loven er forkert, må de arbejde på at få den ændret. Det er de mig bekendt ikke i gang med. Tværtimod er de normalt imod ændringer af medieansvarsloven, når mediejurister og andre påpeger, at den er forældet.'

'Medienævnet forvalter den mediestøtteordning, som et flertal i Folketinget har vedtaget, og skal i enhver henseende holde sig inden for mediestøttelovgivningens rammer.'

Kultur-Ane med udenoms-svar

Heller ikke kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der har stået for udpegningen af Vibeke Borberg, ønsker at stille op til interview med Ekstra Bladet om ansættelsen.

'Det har været vigtigt for mig at udpege et Medienævn, der har stor viden og erfaring med udviklingen i mediebranchen, og som har kompetencerne til at forvalte mediestøtten i et fremtidigt medielandskab, hvor meget kommer til at ændre sig. Det har det nye medienævn og den nye formand. Ud over at være en af landets førende mediejurister har Vibeke Borberg også et solidt branchekendskab fra sin tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.'

'I forhold til den konkrete sag (mod en journalist på Berlingske. red.) har Vibeke Borbergs rolle været som advokat at varetage sin klients interesser, så sagen har ikke noget med hendes fremtidige virke i Medienævnet at gøre. Jeg har fuld tiltro til Vibeke Borbergs faglighed som ny formand for Medienævnet.'

Da Ekstra Bladet påpeger over for ministeriets presseafdeling, at ministeren slet ikke svarer på, hvordan udpegelsen af Vibeke Borberg hænger sammen med regeringen og statsministerens mediekritiske linje, lyder svaret:

'Det er modtaget. Da ministeren er på ferie, har vi ikke yderligere at tilføje.'