Mettes nye stabschef: Hjalp Kofod tilbage efter sex med 15-årig

I 2008 kom Socialdemokratiets nyudnævnte udenrigsminister, Jeppe Kofod, i alvorligt stormvejr efter en fest i partiets ungdomsafdeling. Her var Kofod 'kommet til' at dyrke sex med et 15-årigt medlem under en fest efter et kursus i DSU.

Jeppe Kofod måtte som konsekvens af miseren trække sig fra sine ordførerposter og blev lagt på is af partiets ledelse.

Gruppeformand Carsten Hansen var sågar ude at sige, at det var 'helt utilgiveligt!', og at Kofod nøje måtte 'overveje sin politiske fremtid.'

- Jeppe Kofods opførsel på Esbjerg Højskole var helt utilgivelig, og vi tager fuldstændig afstand fra hans handling, sagde Carsten Hansen dengang.

Lagde en plan

Altså, et politisk dødsstød til den dengang 34-årige Kofod. Indtil Socialdemokratiets magtfulde stabschef Martin Rossen kom ham til undsætning.

Martin Rossen har en finger med i det meste, der foregår i Socialdemokratiet. Således var han også manden, der udtænkte mediestrategien, som skulle få Jeppe Kofod tilbage på det politiske spor efter miseren med den 15-årige DSU'er. Foto: Philip Davali/ Ritzau Scanpix.

Martin Rossen brugte sine forbindelser til at nedkæmpe modstanden internt og tilrettelagde hele medie-strategien, så Jeppe Kofod kunne slippe ud af sex-sagen og komme videre i sin politiske karriere, der har kørt på skinner siden, har en central kilde tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Fra og med i dag sidder de to venner i regeringens magtfulde koordinationsudvalg.

Jeppe Kofod i sin egenskab af udenrigsminister og Rossen i kraft af rollen som magtfuld og vellønnet stabschef i Statsministeriet.

Herudover er Martin Rossen også medlem af regeringens økonomiudvalg.

Se også: Løkke i frontalangreb på Mette F.

Se også: R: Vi skal vide hvordan vi kan kontrollere Martin Rossen