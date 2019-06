Mettes nye våben: Kan tvinge Morten Ø til at makke ret

Morten Østergaard og hans mange krav er en kæp i hjulet for Mette Frederiksen på hendes vej til at blive statsminister, og hvis hun vil videre med forhandlingerne, må hun true med at droppe Radikale helt. Det vurderer Henrik Qvortrup

Mette Frederiksen skal tage nye midler i brug og true Morten Østergaard til at indordne sig, hvis hun vil være statsminister. Sådan lyder det fra politisk kommentator Henrik Qvortrup efter små tre ugers forhandlinger.

Efter søndagens forhandlinger var det en 'tilfreds og optimistisk' Mette Frederiksen, der mødte pressen, og Qvortrup mener, at Mette Frederiksen ved forhandlingerne har skruet bissen på over for Morten Østergaard.

- Jeg tror, at der blev talt med rimelig store bogstaver. Mette Frederiksen - tror jeg - har forklaret Radikale Venstre, at en ting er, hvad man kan ønske sig, og noget andet er, hvad man kan få, siger han.

Som bekendt har Radikale Venstre skudt om sig med krav under valgkampen, og det er ifølge Henrik Qvortrup ved at blive for meget for Mette Frederiksen og co..

- Jeg hører på vandrørene, at Socialdemokratiet efterhånden er nået dertil, hvor de er ganske trætte af, at Radikale Venstre måske har en fornemmelse af, at de er større end deres mandattal i virkeligheden siger, at de er, fastslår han.

Krise: Østergaard udebliver fra forhandlinger

Næste uge bliver afgørende

Ifølge Henrik Qvortrup vil Mette Frederiksens bedste våben mod Morten Østergaard vil være at true med at gå helt uden om Radikale og danne en mindretalsregering.

- Hvis de ikke af sig selv falder til patten, så tror jeg, at hun vil underkaste dem en trykprøve og sige 'okay, der bliver ikke enighed, fordi I, Radikale Venstre, insisterer på at få det, som I gerne vil have det. Det kan jeg ikke levere, men nu danner jeg en regering, og så må vi jo se, om I tør vælte den', vurderer Henrik Qvortrup.

- Det vil være en eskalering af det forløb, vi har prøvet indtil videre, men det vil også være en måde at tvinge de radikale ud af busken.

Og skal det ske, så skal det ske snart.

- Jeg tror, at Mette Frederiksen og dem, hun rådfører sig med, er enige om, at nu skal det snart til at være. Derfor kunne jeg godt forestille mig, at den uge, vi går ind i - ugen op til at Danmark går rigtigt på ferie - bliver afgørende for, hvordan det her kommer til at gå, vurderer Henrik Qvortrup.

