Mettes nye ven håner Vesten

Regeringens nye ven, præsident Paul Kagame, er godt og grundigt træt af Vestens krav.

Det taler han gladeligt vidt og bredt om. Han vil definere demokrati og menneskerettigheder ud fra sine egne afrikanske værdier.

Vestens evindelige brok har han fået nok af.

- Vi siger nej. Intet menneske gider leve efter diktat fra andre.

Sådan lød det eksempelvis fra Paul Kagame, da han i februar blev interviewet via videolink af Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver HR McMaster for tænketanken Hoover Institution.

- Nogle gange vil de endda bestemme, hvem der skal være leder i et land. Og jeg taler ikke om Kina. Jeg taler om de lande, der siger, de gør tingene på den rigtige måde.

- Nogle af vores venner i Vesten kommer med den tankegang, at i Afrika er de ligeglade med menneskerettigheder, demokrati og frihed. Så kommer de for at gøre det for os. De siger, at vi skal gøre, som de kræver, siger han.

Paul Kagames hård kurs over for Vestens krav om menneskerettigheder og demokrati er aktuelt, fordi regeringen i øjeblikket undersøger, om Danmark kan opføre et asylcenter i landet.

Fra integrationsminister Mattias Tesfaye (S) lyder det, at Danmark vægter hensynet til demokrati og menneskerettigheder højt.

Men Paul Kagame vil ikke lade sig koste rundt.

- De siger, at vi skal gøre, som Vesten siger. Sådan er jeg ikke. Vesten er en verden i sig selv. De gør mange gode ting. De gør mange dårlige ting, sagde han til CNN tidligere i år.

Lige børn leger bedst. Paul Kagame er glad, fordi Kina behandler Rwanda som en ligeværdig partner uden bøvlede krav. Her ses han sammen med præsident Xi Jinping under dennes besøg til Kigali i 2018. Foto: AP/RitzauScanpix

De brokker sig

- Ingen anden demokratisk leder har siddet så længe som dig, bliver Paul Kagame spurgt af den kendte vært Richard Quest.

- Demokrati er ikke defineret af Vesten. Nej. Hvad så med alle selvmodsigelserne i Vesten? I Vesten vælger de deres ledere - men så begynder de at brokke sig over de selvsamme ledere, de selv lige har valgt. Demokrati er ikke perfekt. Hverken i Vesten eller andre steder, svarer Kagame.

Mens krav om menneskerettigheder er et hovedkrav hos vestlige støtter, står Kina klar med millioner af dollars uden bøvl.

Så Rwanda og Kina har udviklet et nært forhold, hvor Kina pumper penge i Paul Kagames 'semi-diktatur'. Til gengæld får Kina adgang til handel, billig arbejdskraft og en vital strategisk placering i Sydøstafrika.

Human Rights Watch advarer regeringen om at tage Paul Kagame snak om demokrati på afrikansk seriøst.

- Kagames afrikanske demokrati er baseret på trusler, lukkethed og total kontrol. Det er på ingen måde et demokrati. Afrikanerne fortjener et demokrati baseret på individuelle rettigheder. Frihed og ytringsfrihed. Forsamlingsfrihed og pressefrihed. Alle de ting er blevet smidt ud ad vinduet i Rwanda i dag.

- Det er et land, hvor de ting, som bliver sagt offentligt, meget sjældent svarer overens med virkeligheden, forklarer direktøren for Centralafrika hos Human Rights Watch, Lewis Mudge.