- Mettes øregas

BRIAN SKÆRER IGENNEM: Regeringen fremlagde tirsdag et udspil, der skal gøre Danmark uafhængig af Putins gas. Men det er blottet for tal for, hvad det koster, og hvem der ender med regningerne

Så kan Danmark mere igen.

Regeringen fremlagde tirsdag et 25 sider langt udspil for, hvordan vi 'hurtigst muligt' bliver uafhængig af russisk gas. 'Danmark kan mere 2', hedder det.

Men hvis man gik og troede, at dette digre værk ville udpensle, hvad regningen ventes at blive - og hvem der skal betale den hvornår - så må man tro om igen. Et forsigtigt bud er, at det ellers interesserer langt de fleste danskere.

Til gengæld er udspillet plastret til med glitrede plusord og højtflyvende ambitioner, som ingen kan være uenig i.

Teksten fortsætter under bullshit-træet (udspillet s. 12)...

Vi skal gøre 'mere' for at blive 'grønnere' og 'sikrere' på en 'lettere og billigere' måde, hedder det.

Og inde på side syv bliver der så skruet helt op for øregas-hanerne: Her har regeringen afbilledet et træ med ti mål om, at Danmark i fremtiden skal være 'ansvarligere', 'retfærdigere', 'varmere' og 'friere', for nu bare at nævne nogle af dem.

Selv FN's verdensmål er et fyrtårn af håndgribelighed ved siden af træ-tegningen, og hvad vælgerne konkret skal bruge det til, må guderne vide. Nogle gode, gammeldags beregninger af udgifter og indtægter for danskerne havde helt indlysende været at foretrække frem for sådan et bullshit-træ.

Men det må vi altså vente med. Tirsdagens stort anlagte pressemøde med hele fem ministre inklusiv statsminister Mette Frederiksen, var åbenbart ikke det rette forum for den slags.

Lad os minde om, at statsministeren tidligere har understreget, at den grønne omstilling 'ikke må øge uligheden, reducere antallet af arbejdspladser eller gøre det mere besværligt at bo på landet'.

Det sagde hun dengang, hun erklærede sig 'rød før grøn'. Det har hun sidenhen skrinlagt, men hvad det så betyder for den førte politik er stadig et åbent spørgsmål.

På tirsdagens pressemøde forsøgte Ekstra Bladet at få svar på, om udspillet kommer til at leve op til Mettes gamle dogmer. Men det afstedkom ikke så meget andet, end at finansminister Nicolai Wammen åbnede alle skuffer i sludre-chatollet:

- Det, vi lægger frem i dag, er overliggeren, kan man sige, for, hvor det er, vi skal hen for at forholde os til den situation, der er, lød det på formfuldendt volapyk'sk fra Wammen, der dog lovede at 'lægge finansiering frem' i den kommende tid. Det manglede også bare.

- Vi vil gerne passe på danske arbejdspladser og hele Danmark, så der er sådan set ikke noget nyt på den konto, beroligede han også, og så må vi jo bare vente i spænding på, hvad det helt nøjagtig vil sige, at regeringen vil 'passe på' landet.

Nu er denne regering så langt fra den første, der excellerer i den slags målrettet upræcished. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen. Og da Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, gik på Twitter og kritiserede regeringen for at være for ukonkret, så faldt han selv i samme gryde:

'Venstres ambition er at gøre Danmark uafhængig af russisk gas', som han skrev i et ironisk ekko af det, han kritiserede regeringen for.

Læg svesken på disken, kære politikere: hvem skal betale hvor meget hvornår?

På denne plads vil Brian Weichardt fremover skære igennem al udenomssnak og udlægge politiske tekst uden omsvøb.