Mettes papegøje-svar

Det var torsdag ualmindeligt svært for landets statsminister at komme med konkrete svar på spørgsmål om slettede mink-sms'er

Har Mette Frederiksen skrevet og sendt sms'er om minksituationen?

Det og flere andre spørgsmål var usædvanligt svære at få blive kloge på, da Ekstra Bladet torsdag fangede statsministeren på Frederiksværk Gymnasium, mens hun var i færd med at få taget billeder med flere af skolens elever.

I det cirka tre minutter lange interview, som du kan læse herunder eller se i videoen øverst i artiklen, svarede Mette Frederiksen faktisk ikke konkret på et eneste af vores spørgsmål.

Hvem rådgav Mette F.?

Hvornår begyndte du at slette sms'er?

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed, og jeg har ikke mulighed for at gå ind i de mere tekniske spørgsmål omkring det.

- Gjorde du det helt fra start, da du blev statsminister? Satte din telefon til at slette sms'er automatisk?

- Jeg har ikke mulighed for at gå ind i mere tekniske spørgsmål. Jeg kan henholde mig til den rådgivning, jeg har fået i forhold til informationssikkerhed. Det er det, jeg henholder mig til som politiker.

- Det er jo ikke om teknik. Lige da du blev statsminister, satte du så telefonen på den indstilling, hvor den sletter alt?

- Jeg er blevet rådgivet i forhold til informationssikkerhed og min telefon. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i de der mere tekniske spørgsmål.

- Hvem rådgav dig i Statsministeriet, var det din daværende stabschef (Martin Rossen, red.)?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i interne forhold i Statsministeriet. Når Statsministeriet rådgiver mig, er det Statsministeriet.

- Har du skrevet sms'er om mink-sagen? Kan du huske det?

- Altså, når det handler om kommissionens undersøgelse, skal Statsministeriet selvfølgelig gøre alt, hvad Statsministeriet kan, for at bidrage til, at kommissionen kan undersøge det, den ønsker at undersøge. Jeg har ikke yderligere kommentarer til indholdet af konkrete sms'er.

- Men kan du huske, om du har sendt sms'er til nogen om mink?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i yderligere af de der spørgsmål.

- Hvis I har gemt sms'erne i 30 dage, hvorfor udleverede I dem så ikke, da B.T. søgte aktindsigt i dem inden de 30 dage var gået?

- Spørgsmål omkring aktindsigt må man rette til Statsministeriet.

- Kan du huske, at du har forfattet sms'er til nogen som helst om minksituationen, eller kan du blankt afvise, at du nogensinde har sendt en sms om det?

- Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål omkring konkrete sms'er.