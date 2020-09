Mettes plan: Nu er det Stanislaws tur

'Nu er det Arnes tur.'

Den socialdemokratiske regering har sat alt ind på at sikre retten til tidlig pension for danskere med mange år på arbejdsmarkedet - som bryggeriarbejderen Arne.

Men det er ikke kun danske statsborgere, der kan kunne nyde godt af ordningen, som regeringen lægger op til.

Borgere fra andre EU-lande vil ligeledes kunne opnå retten til den tidligere pension efter ganske kort tid på det danske arbejdsmarked.

Efter seks års beskæftigelse - samt bopæl - i Danmark vil en polak eksempelvis have optjent et beløb svarende til den laveste polske pensionssats.

Den resterende tid på arbejdsmarkedet kan foregå i hjemlandet, hvor den pågældende også kan få udbetalt pensions-checken.

'Tidlig pension kan modtages i EU/EØS lande, Schweiz og lande, som Danmark har indgået pensionsoverenskomst med,' lyder det i regeringens udspil.

Statsministeren på virksomhedsbesøg for at promovere, at det snart skal være 'Arnes tur'. Men med planen kan EU-borgere fra andre lande også få adgang til den tidlige pension. Foto: Emil Agerskov

Adgang efter et år

Netop spørgsmålet om EU-borgeres ret til tidlig pension er blevet en central del af forhandlingerne om ordningen.

- Stanislaw, der eksempelvis arbejder på et slagteri eller i landbruget, får i dag børne- og kørepenge. Det er et stort problem. Men nu kan han saftsuseme også få tidlig pension. Det skal vi have nogle værnsregler op for, har Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, slået fast over for Ekstra Bladet.

I regeringens forslag lægges der op til, at retten til tidlig pension sker ved optjening af anciennitet på baggrund af tid på arbejdsmarkedet.

42 år på arbejdsmarkedet giver et års tidligere pension, 43 år betyder retten til at gå fra to år før folkepensionsalderen, mens 44 år i arbejde sikrer muligheden tre år i pensions-rabat.

' (...) optjening af anciennitet (vil) ske for tid på arbejdsmarkedet i Danmark, EU/EØS-lande, Schweiz og lande, som Danmark har indgået pensionsoverenskomst med,' lyder det.

Og videre:

'Statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz kan få adgang til ydelsen efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne.'

Ti år - 3000 kr.

Hvor stor EU-borgernes pensions-check bliver, beregnes ud fra, hvor længe de boet i Danmark samt den totale tid på arbejdsmarkedet.

Hvis personen har arbejdet og boet seks år her i landet, giver det omkring 1850 kroner om måneden - et beløb svarende til den laveste pensionssats i Polen. Ti års arbejde og bopæl i Danmark sikrer godt 3000 kr.

Dette forudsætter en samlet - og dokumenteret - arbejdsperiode på mindst 44 år, når vedkommende runder 61 år. Her tæller arbejde i hjemlandet altså også med.

For de årgange, der nærmer sig pensionsalderen, vil dette betyde retten til tidlig pension som 64-årig. I lande som Polen og Rumænien er pensonsalderen for mænd 65 år.

Så blev det Stanislaws tur.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er ganske ordknap, mens forhandlingerne er i gang. Foto: Jens Dresling

Ordknap minister: Vi lytter til partiernes ønsker

Den tidligere pension til EU-borgere er blevet en central del af forhandlingerne om Arne-ordningen. Men det er ikke meget, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har at sige til sagen, så længe forhandlingerne er i gang.

'Forhandlingerne er i gang, og vi lytter selvfølgelig til partiernes ønsker. Jeg kan ikke kommentere forhandlingerne konkret, men vi håber at lave en aftale så hurtigt som muligt af hensyn til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og som også fortjener gode år på pension,' lyder det i en skriftlig kommentar.