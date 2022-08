Mettes private mørketal: Jeg fører ikke logbog

På et pressemøde om regeringens nye bandepakke ville Ekstra Bladet gerne spørge statsministeren om, hvor hun har det fra, når hun påstår, at der findes et stort mørketal for kriminalitet i Danmark

Det har vakt opsigt, at landets statsminister, Mette Frederiksen, til Berlingske udtalte, at der er et 'kæmpe mørketal' af kriminalitet og chikane, som aldrig bliver anmeldt.

For ifølge flere eksperter forholder det sig sådan, at mørketallet faktisk er blevet mindre, idet anmeldelsesprocenten steget.

Og da Mette Frederiksen af Berlingske blev spurgt, hvordan hun vidste, at der var et 'kæmpe' mørketal, svarede hun:

- Det ved jeg igen, fordi folk siger det til mig. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at sådan er det. Og jeg tror desværre, at det gælder bredere, end man forestiller sig.

På et pressemøde om regeringens nye bandepakke ville Ekstra Bladet derfor spørge statsministeren om, hvor hun har sit private mørketal fra. Det kunne hun dog ikke svare på.

- Hvor mange folk er det, der siger det til dig?

- Det er rigtig mange ...

- Hvor mange er det? Fem? Ti? Hundrede?

- Det er mange mennesker.

- Hvor mange er det?

- Vi stiller os frem og siger, at vi vil have skærpet straffen for vold, og så kommer der en masse frem og siger, at vi har slet ikke et problem med vold. Det minder mig om den diskussion, der var med Arne (Arne-pensionen, red). Der var også rigtig mange mennesker, der sagde: Der er slet ikke nedslidning på arbejdsmarkedet, der er slet ikke noget behov for en værdig tilbagetrækning. Så var der virkelighedens Danmark, hvor rigtig mange mennesker ...

- Hvor mange er det, vil du ikke svare på det?

- Jeg fører ikke en logbog over, hvor mange mennesker jeg taler med, men jeg har boet i Ballerup i snart 20 år, før jeg flyttede derfra. Jeg har i to årtier haft min daglige gang i omegnen af København. Jeg har talt med rigtig mange mennesker og gør det fortsat, der er utrygge. Som er utrygge på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv. Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv ville turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er et mørketal. Folk siger, at de tør ikke anmelde, hvis folk finder ud af, at det er os, der har anmeldt. Og så går tingene for langsomt, hvis vi anmelder.

- Flere professorer har været ude og undsige det her. De siger, at det forholder sig modsat. Mørketallet falder, og antallet af anmeldelser, det stiger. Så hvordan hænger det sammen?

- Et mørketal vil man jo aldrig kunne vurdere. Vores opgave er selvfølgelig ... Det er at være i virkelighedens Danmark. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis man bor i et udsat boligområde, er der områder, hvor man ikke tør komme.