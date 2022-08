Mettes regerings-volapyk

Mette Frederiksen undlod ubehændigt at svare på, om hun kan se sig selv som minister under Jakob Ellemann for at sikre en bred regering efter næste valg

Statsminister Mette Frederiksen appellerede tirsdag endnu engang til et bredt regeringssamarbejde efter næste valg.

Det gjorde hun, da hun officielt vendte tilbage fra sommerferie til Socialdemokratiets sommergruppemøde i Odense.

Men hvor meget brænder hun inderst inde for at få en bred regering? Er hun for eksempel villig til at bringe det helt store offer og give afkald på sin statsminister-taburet for at sikre, at den kan blive til virkelighed?

Det spurgte Ekstra Bladet Mette Frederiksen til på pressemødet. Svaret var en tour de force i volapyk. Men det kunne ligne et nej.

- Mette Frederiksen, vil du hellere være finansminister eller klimaminister under Ellemann eller Pape, end du vil være statsminister for en ren rød regering?

- Øh, jeg ved ikke, om man kan svare på det spørgsmål, indledte statsministeren og fortsatte:

- Et: Socialdemokratiet går til valg på, at jeg fortsætter som statsminister. Det, tror jeg, er svaret på det første spørgsmål. Og til det andet spørgsmål, om der kan komme en ren rød regering: Altså, der er jo en ren socialdemokratisk regering, og vi er et rødt parti, så den regering, den findes allerede.