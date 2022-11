Mettes rød-grønne fup

Den fungerende statsminister gik klimamarch under rød-grønt slogan. Nu er de borgerlige partier pludselig klimavenner og værd at danne regering med

Før valget skulle der et rødt flertal til, hvis Danmark skal have en grøn fremtid.

'Rødt flertal - grøn fremtid', lød det socialdemokratiske slogan.

Mette Frederiksen gik sågar med i en klimamarch under den højtsvungne parole.

Ikke desto mindre er Mette Frederiksen i færd med at danne en regering hen over den politiske midte sammen med formentlig Venstre - et parti, som fik klimatæsk af ledende socialdemokrater under valgkampen.

Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Rasmus Stoklund, står ved sloganet.

- Hvis der lige nu var ved at blive dannet en blå regering på Nye Borgerlige og Danmarksdemokraternes stemmer, så ville de trække Danmark i den modsatte retning, siger han.

Mette Frederiksens ambition om en regering med de borgerlige har pisset Enhedslisten og Alternativet godt og grundigt af. Hun slækker på de grønne ambitioner, siger de. På sociale medier har flere fundet det rød-grønne slogan frem.

- Det ligner et fupnummer. Under valgkampen sagde I, at en grøn fremtid krævede et rødt flertal. Nu har I et rødt flertal.

- Vi har fortsat en målsætning om at lave aftaler i hele Folketinget. Hvis der ikke havde været et rødt flertal, så havde der lige nu været ved at blive dannet en blå regering. Så ville vi have set en regering, hvor tyngdepunktet i klimapolitikken var defineret af Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Hun mødte en papegøje, men skød hun den? Foto: Anthon Unger

- Det ser bare, som om I brugte det slogan til at lokke røde vælgere ind hos Socialdemokratiet. Mange røde vælgere har jo været sure på jer over, at I ikke har været grønne nok. Derfor fik i tæsk til kommunalvalget. Det ser udspekuleret ud?

- Jeg anerkender på ingen måde præmissen. Vi har bestemt været grønne i hele valgperioden. Vi har vedtaget verdens mest ambitiøse klimalov.

- Du kan da ikke angribe præmissen om, at mange storbyvælgere har anset jer for ikke at være grønne nok.

- Det ændrer da ikke på, at hvis du ser på, hvilken klimapolitik der er ført i substansen siden 2019, så er den utroligt ambitiøs. Vi er allerede nået to tredjedele af vejen ift. udledningen af drivhusgasser.

Afhængig af Vermund

- Så I skal stadig lave alt det grønne med rød blok?

- Din præmis er, at ingen blå partier vil lave grøn politik.

- Nej, det er jeres egne talelinjer fra valgkampen. Din klimaminister, Dan Jørgensen, gjorde grin med både Søren Pape og Jakob Ellemann - men de borgerlige er måske mere grønne, end I har fortalt hidtil?

- Næh, men du ser bort fra, at hvis det var en blå regering, der var ved at blive dannet, så var den afhængig af Nye Borgerlige, som ville trække i en mindre grøn retning, end det bliver nu.

- Man må også anerkende, at både Venstre og Det Konservative Folkeparti tjekkede ind i løbet af valgkampen i den grønne omstilling. Blandt andet med en CO2-afgift for landbruget.

- Så når statsministeren er til klimamarch, så vil hun gerne pynte sig som et rødt parti, men det vil hun ikke leve op til efter et valg?

- Vi gør præcis, hvad vi gik til valg på. Vi forsøger at danne en bred regering. Det har vi sagt siden grundlovsdag, fastholder Rasmus Stoklund.

