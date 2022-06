Mettes sorte cement-darling får rabat

Statsminister Mette Frederiksen (S) ville 'hægte sig fast til Aalborg Portland, før nogen får lov at lukke det.'

Og regeringens kærlighed til landets største klima-synder viser sig også i den grønne skattereform, der bliver præsenteret i dag.

Aalborg Portland får nemlig en rabat på deres CO2-afgift, som der blev lagt op til i regeringens udspil.

Det står klart, nu hvor den grønne skattereform er blevet præsenteret.

Kvoter og afgifter

CO2-afgiften kommer til at blive på 750 kr. pr. ton CO2, man udleder.

I EU har man dog et kvotehandelssystem, der sætter et loft over, hvor meget CO2 der må udledes, og samtidigt gør det muligt at handle med kvoter virksomheder imellem.

De danske virksomheder, der allerede er en del af kvotehandelssystemet, kommer til at have en samlet CO2-afgift på 1125 kr. pr. ton.

Rabat til Aalborg

I den grønne skattereform vil virksomheder, der har 'mineralogiske processor' i produktionen dog få en særligt stor rabat.

En af de virksomheder er netop Aalborg Portland, der ellers er den virksomhed, der udleder mest CO2 i Danmark.

De slipper nemlig med en afgift på blot 125 kr. pr. ton, så deres samlede afgift bliver blot 875 kr.

Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, de konservative og SF.

Flytter ud

Ifølge TV 2 er de aftalende parter bange for, at Aalborg Portland flytter produktionen væk fra Danmark, hvis afgiften bliver større end det aftale.

Det sagde klimaminister Dan Jørgensen (S) også, dengang udspillet blev præsenteret.

- Men hvad er det grønne ved, at Aalborg Portland betaler 100 kroner ekstra, mens alle de andre betaler 375 kroner?

- Det er, siger eksperterne, at så vil de flytte deres produktion til udlandet, og der er det bedre at holde dem i Danmark og gøre deres produktion grøn, sagde han dengang til Ekstra Bladet.