Mettes spin-boss slagter Heunickes noter

Som Ekstra Bladet har afsløret, så gør sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sig særdeles sårbar internt i regeringen ved at hive personlige noter frem i Minkkommissionen.

Og den sårbarhed springer nu ud i lys lue.

Statsministerens stabschef, Martin Justesen, har netop nu - under sin afhøring i Minkkommissionen - skudt ganske centrale dele i noterne ned. Ned med et verbalt oversavet jagtgevær.

Ifølge sundhedsministerens noter, som han fremlagde i fredags, var det Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, der første gang på et møde i Koordinationsudvalget 3. november 2020 sent om aftenen foreslog at slå alle mink ned.

Sådan sagde Heunicke selv, da vi forholdt ham hans note-praksis.

Sådan husker jeg det ikke

Men det passer simpelthen ikke, siger Martin Justesen nu.

- Sådan husker jeg det ikke, at det var justitsministerens departmentschef.

- Det mener jeg ikke er en korrekt gengivelse, at han som den første kom med en anbefaling til regeringen om, at alle mink skulle slås ned, siger Martin Justesen.

Han kan heller ikke genkende, at Mette Frederiksen allerede tidligt på mødet talte for den totale aflivning.

- Hun vil overbevises om, at det er det eneste at gøre.

- Jeg husker ikke, at statsministeren konkluderer på beslutningen ved mødets indledning. Jeg husker, at hun i løbet af mødet tre gange spørger, om det virkelig er nødvendigt, siger Martin Justesen.

Og så sender han denne stikpille afsted til sundhedsministeren.

- Jeg kan være i tvivl, om noterne i tilstrækkelig grad dækker ens egne indlæg på mødet, siger han med direkte henvisning til Magnus Heunicke.

