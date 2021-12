Mettes spinboss: Bertelsen bad mig slette

Landets mægtigste spindoktor, Martin Justesen, sidder fredag i vidneskranken i Granskningskommissionen, populært kendt som Minkkommissionen.

Og han skyder skylden for sletningen af sms'er på hans telefon fra sommeren 2020 på departementschef Babara Bertelsen.

Han forklarer over for kommissionen, at departementschefen havde en samtale med ham og statsministeren. Hvorefter han selv indstillede sin telefon til at slette sms-beskeder.

- Det var hensynet til informationssikkerhed. Hvis man mistede sin telefon, forklarer Martin Justesen.

- Hvordan foregår opsætningen?

- Jeg opsætter selv min telefon.

- Får du en anmodning?

- Det er en drøftelse, vi har med departementschefen.

- Bliver du opfordret?

- Det er en samtale jeg ikke tager større notits af på det tidspunkt.

- Det er ikke en ordre eller en anmodning, eller en langstrakt proces. Det forekommer mig at være ret indlysende.

- Er du vidende om Bertelsen, har fået ekstern rådgivning?

- Det ved jeg ikke.

- Er I andre tli stede, da du taler med Bertelsen om det her.

- Der har været en samtale med statsministeren. Men jeg kan ikke huske, om der var andre til stede.

- Der er ikke tale om en målrettet sletning. Det sker automatisk.

- Departementschefen er meget opmærksom på sikkerheden i Statsministeriet. Hun har lavet en række tiltag. Udskiftning af skærme og den slags, forklarer Martin Justesen.

Inden ovenstående ordveksling bekræftede Martin Justesen, at han bruger sms til at tale med statsministeren.

- Selvfølgelig brugte vi sms. Sms er en hurtig kommunikationsform. Det er ikke et sted man behandler sager. Det er en løbende kontakt, man har med hinanden, siger han.

Lille kontor

Martin Justesen siger desuden, at han ikke bruger Messenger eller andre beskedtjeneste, når han taler med statsministeren.

Han understreger, at han mest af alt taler mundtligt med Mette Frederiksen. De sidder meget tæt på hinanden i Statsministeriet i det såkaldt røde område.

- Mit kontor er bare noget mindre, bemærker han i en munter tone med henvisning til statsministeren og departementschefens kontorer.

Martin Justesen er en af fire personer i Statsministeriet, hvor slettede sms'er ikke har kunnet genskabes af politiets eksperter.

Forsvarsefterretningstjeneste bliver nu inddraget i et sidste forsøg på at få det til at ske.

Spørgsmålene ovenfor bliver stillet af udspørger Jakob Lund Poulsen.