Mettes spinboss scorer KÆMPE løn

Martin Rossen kommer til at tjene over 1,2 millioner kroner om året.

Navnet siger nok de færreste danskere det store, men manden er netop blevet udpeget som statsminister Mette Frederiksens over-spindoktor, såkaldt særlig rådgiver.

Fra kulissen skal Martin Rossen svinge pisken over ministerholdet. Han får samtidig plads i de magtfulde udvalg for økonomi og intern koordination i regeringen.

Helt nøjagtigt bliver hans løn 1.229.578 kr. inden pensionsindbetalinger, der lyder på godt 200.000 kroner årligt. Det oplyser Statsministeriet.

Lønfest

En almindelig minister i Mette Frederiksens regering tjener 1.259.498 om året - altså blot en smule mere end Martin Rossen.

Det er også en sjat mere end Jacob Bruun, der var Lars Løkke Rasmussens enlige spindoktor. Han tjente godt 1,1 million kroner årligt inden pension, viser fra 2019.

Statsministeriet oplyser endvidere, at det er statsministerens privilegium at 'beslutte retningslinjer for ansættelse af særlige rådgivere, herunder antallet'.

Spin-amok: Placerer uvalgt højrehånd i magtfulde regeringsudvalg

Mettes beslutning

Dermed har Mette Frederiksen uden at spørge nogen om lov kunnet hævet antallet af spindoktor-ansættelser i Statsministeriet fra én til tre.

Statsministeriet henviser til betænkning 1537 om særlig rådgivere fra 2013, hvor de fremgår, at to til tre spindoktorer er at foretrække.

Du kan læse betænkningen her.

Jens Rohde fra Radikale Venstre stiller sig stærkt kritisk over for ansættelsen af Martin Rossen. Han vil have svar på, om Danmark har fået en vicestatsminister uden folkeligt mandat.

Se også: Rohde i kødet på Mette F. efter ansættelse af højrehånd: Et digebrud

På valgnatten rettede Mette Frederiksen en dybfølt tak til Martin Rossen, da valgresultatet forelå. Han fik ros for både sine egenskaber som ven og kollega.