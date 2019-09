Mettes stabschef stækket

Stabschefen er stækket.

Statsminister Mette Frederiksens nyoprettede stilling til den udvalgte højrehånd, Martin Rossen, får ikke nær så mange muskler at råde direkte over som først meldt ud.

Det fremgår af en pressemeddelelse om organiseringen af det politiske sekretariat i Statsministeriet, at Martin Rossen fremover blot kommer til at råde over de to øvrige særlige rådgivere for Mette Frederiksen, Martin Justesen og Sara Vad.

Derudover bliver der i sekretariatet blot ansat en sekretær.

Det står i skarp kontrast til det, Statsministeriet meldte ud før sommerferien.

Her fremgik det af pressemeddelelsen om det nye sekretariat, at der ud over de to særlige rådgivere skulle indgå 'et antal medarbejdere fra centraladministrationen'.

Det antal er nu reduceret til én. En sekretær.

Oprettelsen af det politiske sekretariat og stillingen som stabschef er blevet mødt med kritik, da Mette Frederiksen har valgt at indsætte Martin Rossen i de magtfulde koordinations- og økonomiudvalg, hvor der historisk kun har siddet ministre som faste medlemmer.

Først gav hun højrehånd historisk magt: Nu vil Mette gå ENDNU mere spin-amok

Martin Rossen er ikke valgt til Folketinget eller udpeget som minister i S-regeringen.

Ekstra Bladet afslørede før sommerferien, hvordan det ville være et brud på spindoktorbetænkningen, betænkning 1537, hvis Martin Rossen i sit nye hverv som 'leder' af det nye politiske sekretariat kom til at bestemme over 'et antal medarbejdere fra Centraladministrationen', som det lød det i pressemeddelelsen.

I spindoktorbetænkningen fremgår det nemlig, at særlige rådgivere skal arbejde 'uden instruktionsbeføjelser over for almindelige embedsmænd'.

Mettes magtmand bryder reglerne

Efter sommerferien har Statsministeriet imidlertid meldt ud, at den endelige organisering af sekretariatet ikke har været på plads.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Rossen. Statsministeriet oplyser, at han ikke har kommentarer til størrelsen på sin indskrænkede stab.

I den nye pressemeddelelse fra Statsministeriet fremgår det yderligere, at man vil styrke Indenrigspolitisk Afdeling. I alt skal der ansættes syv nye medarbejdere, herunder en udviklingschef. Statsministeriet går dermed fra 82 til 89 medarbejdere.