Mettes store corona-sats

I to måneder har statsminister Mette Frederiksen (S) sagt, at hun sætter det sundheden over alt andet. At ethvert corona-relateret dødsfald er 'en tragedie'.

Men nu står Mette Frederiksen i spidsen for en genåbning af landet, hvor usikkerhederne står i kø som danskere, når der uddeles gratis pizza-ost.

'Særlig stor usikkerhed'

Lad os tage dem en for en:

For det første har Statens Serum Institut slået fast, at der er 'særlig stor usikkerhed' ved overhovedet at vurdere risikoen ved genåbningen.

Man ved nemlig stadig ikke, om den første genåbning fra april vil medføre flere syge og indlagte.

Og derudover rummer genåbningen af blandt andet efterskoler, storcentre, caféer og restauranter, og de ældste elevers genkomst til folkeskolen i sig selv store risici:

Serum-instituttet har tidligere kaldt risikoen for at lade netop de ældste elever vende tilbage til skolen for 'høj'.

Det ser sort ud for fitness og barer

Overrasket ekspert

Efterskolernes åbning udgør en 'meget høj risiko', har Serum-instituttet understreget. Storcentre rummer en 'middel' risiko, hvilket også gælder for åbningen af restauranter og caféer.

- Jeg er overrasket. Jeg mener stadig, det er en af de mere risikobetonede åbninger, men de har åbenbart været villige til at vise dem tilliden, siger Søren Riis Paludan, professor i virus og immunologi ved Aarhus Universitet.

Ukendt effekt af ny strategi

Og der er mere:

Serum-instituttet - statens fremmeste epidemi-eksperter - kan heller ikke beregne effekten af regeringens nye, store corona-satsning med titusindvis af daglige test og opsporing af de syges kontakter.

Og endelig advarer Statens Serum Institut om, at deres beregninger og modeller kan underdrive 'effekten af smitte-spredningen og belastningen af kritiske sygehus-funktioner'.

Må forvente flere smittede

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger pressede de øvrige partier på for at få Mette Frederiksen til åbent at erkende, at risikoen for flere smittede nu stiger.

Det skete ikke på aftenens pressemøde - ikke før, at Ekstra Bladet spurgte til det:

- Vi må forvente, at der vil komme flere smittede i takt med, at vi åbner samfundet op, lød det fra statsministeren.

- Det helt afgørende bliver at skærme dem, som ikke må få sygdommen. Derfor skal vi blive ved med at holde afstand.

- Hvis det viser sig, at smitten pludselig eksplodere mellem hænderne på os, så kan det blive nødvendigt at bremse op, sagde statsministeren, der dog ikke præciserede, hvor mange syge og indlagte, der skal til før, at hun igen vil lukke landet ned.