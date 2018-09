Mettes topfolk på Michelin-hotel uden overenskomst

Hos Socialdemokratiet gør man en dyd ud af, at medlemmer bør benytte sig af spisesteder med en overenskomst.

Når arbejderpartiet holder kongres i Aalborg denne weekend, har det endda valgt at opliste de steder i byen, hvor man kan indtage sin kost med god samvittighed.

Men da seks medlemmer af partiets administrative ledelse afholdt et seminar i august, var ordnede forhold for de ansatte tilsyneladende ikke noget, man gik op i.

Topfolkene i S-organisationen, der blandt andre talte partisekretær Jan Juul Christensen, stabschef og Mette Frederiksens højrehånd Martin Rossen samt tidligere minister Thor Möger, valgte nemlig de smukke omgivelser på hotellet Frederiksminde i Præstø.

Her har stedets restaurant den fornemme Michelin-stjerne – overenskomstforhold må de ansatte imidlertid kigge i vejviseren efter.

Knold og tot

Hans Jes Bækkel, faglig sekretær i 3F Sydsjælland, er absolut ikke begejstret for S-topfolkenes hotel-valg.

– Det er knold og tot. Det er tankeløshed.

– Jeg synes, det er for dårligt, og jeg kan fortælle mange historier om, hvordan det parti, vi støtter, skider højt og flot på, om der er overenskomst eller ej.

3F har flere gange forsøgt at få forpagteren af Frederiksminde til at indgå en overenskomst. Konkret har fagforeningen nedsat et udvalg, som forgæves har forsøgt at overtale hotellet til at indgå en aftale.

Ifølge 3F har Frederiksminde tidligere haft problemer med at give hotellets kokke- og tjenerelever den arbejdsmarkedspension, de har krav på. En pensionsindbetaling, som alle danske restaurationer er forpligtet til at lave, uanset om de har tegnet overenskomst eller ej.

Hans Jes Bækkel påpeger desuden, at de socialdemokratiske spidser lynhurtigt kunne have tjekket på hjemmesiden ok-forhold.dk, om Hotel Frederiksminde har overenskomst.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra partner på Frederiksminde Jonas Mikkelsen. Han ønsker ikke at kommentere 3F’s kritik.

2655 kroner pr. næse

Socialdemokratiet har selv bekræftet over for Ekstra Bladet, at de seks topfolk afholdt ledelsesseminaret på Hotel Frederiksminde

Forinden var den socialdemokratiske entré på Michelin-hotellet blevet blotlagt, fordi Ekstra Bladets journalist tilfældigvis befandt sig på stedet i privat sammenhæng.

Partiet oplyser, at de seks partifolk benyttede sig af en pakkeløsning fra hotellet til 2655 kr. pr. næse for et ’konferencedøgn’.

Hotel Frederiksminde fik i 2016 en michelinstjerne. Foto: Nanna Navntoft / Ritzau Scanpix

Umodne blommer

Denne pakke inkluderer overnatning på enkeltværelse samt forplejning det pågældende døgn – herunder en seksretters aftenmenu på stedets fornemme Michelin-restaurant.

En menu, som på daværende tidspunkt blandt andet bød på en ret bestående af havtaske ’ceviche’ med stikkelsbær, umodne blommer, spinat og koriander, ligesom man kunne nyde kalvekæber med grillede hestebønner, grønne tomater, kål, kerner og svampesauce.

Drikkevarer er ikke inkluderet i denne aftenmenu, og udgifter hertil kommer normalt oveni prisen på 2655 kr. pr. næse. Socialdemokratiet har ikke ønsket at oplyse, hvor meget eventuelle udgifter til drikkevarer lød på.

Men valgte arbejderpartiets ansatte eksempelvis den vinmenu, der hører til de seks serveringer, ville denne løbe op i 995 kr. pr. person.

Nemt alternativ: Billigere og med overenskomst Mette Frederiksens tropper kunne nemt have spist og overnattet billigere og med ren samvittighed. Det oplyser Hans Jes Bækkel, faglig sekretær i 3F Sydsjælland, som foreslår en række steder i samme område med overenskomst. - Der er flere steder. Vi har også vores egen kursusejendom Smålandshavet i Karrebæksminde, der er på højde med alle andre restauranter og ligger i et naturskønt område, siger han. På Menstrup Kro nær Næstved kunne de seks ansatte få et kursusdøgn med fuld forplejning efter danske traditioner for 1095 kr. pr. person. I Karrebæksminde ligger 3F’s kursuscenter, hvor et kursusdøgn med forplejning og fri adgang til wellness-center koster 1729 kr. pr. person. Begge steder er der overnatning på enkeltværelser.

Mette Frederiksens højrehånd, stabschef Martin Rossen, har tidligere lagt sommerhus til partitoppens seminarer, hvor der blev arbejder-hygget med grillpølser og dåsebajere. Men i august var stilen en helt anden på Hotel Frederiksminde. Foto: Philip Davali

Mettes højrehånd: Tidligere stod den på ’dåseøl og usædvanligt lækre grillpølser’

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet til, at de afholdt seminaret på et hotel uden overenskomst. Men det har partiet ingen kommentarer til.

Om arrangementet i øvrigt har stabschef Martin Rossen tidligere skrevet i et svar:

’Det er korrekt, at den administrative ledelse i Socialdemokratiet havde et seminar på Frederiksminde, hvor vi jo i øvrigt også mødte Ekstra Bladets Janus Østergaard, der nød stedets gode rammer med sin kæreste. Vi var der i arbejdsregi og drøftede opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler, implementering af nyt HR-system, produktionsplan for efteråret samt forberedte valgkampen, lyder det fra Martin Rossen.

’Vi holder den slags seminarer en til to gange årligt, og sidste gang var i mit sommerhus i Højby ved Sejerøbugten, hvor vi fik både dåseøl og usædvanligt lækre grillpølser fra slagteren. Næste seminar er planlagt til februar et sted tæt på København’, fortsætter han.