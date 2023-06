Mettes ufolkemøde: Klapper HELT i om bededag

Mette Frederiksen sagde intet-som-i-nul om at afskaffe en helligdag under valgkampen. Og hun er stadig tavs trods nye oplysninger om, at afskaffelsen blev undersøgt allerede før valget

Allerede inden valgkampen undersøgte den daværende S-regering med Mette Frederiksen i spidsen muligheden for at afskaffe en helligdag.

Det har Børsen afsløret via en aktindsigt.

Dermed er vi kommet noget nærmere et svar på, hvem der oprindeligt fik årets mest ufolkelige idé med at afskaffe en helligdag for at skaffe finansiering til krigen i Ukraine, mens statskassen bugner.

Men på trods af de nye oplysninger forbliver statsministerens mund lukket med syv segl.

Måske i morgen

- Jeg tror, vi har aftale om, at jeg siger noget i morgen, lyder det blot uforpligtende fra statsministeren, da Ekstra Bladet torsdag ad to omgange forsøgte at afæske Mette Frederiksen et svar på, hvorfor i alverden hun ikke nævnte afskaffelsen af en helligdag for vælgerne, når der nu alligevel var valg.

Hidtil har ingen af de tre nuværende regeringspartier ville svare på, hvem der fik idéen til at afskaffe en helligdag, som ingen vælgere havde mulighed for at sætte deres kryds efter ved valget.

Men ifølge Børsens aktindsigt begyndte der allerede i september - altså en måned før valget - at cirkulere dokumenter i centraladministrationen om afskaffelse af en af danskernes helligdage.