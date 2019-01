Mettes valgoplæg: Nedslidte skal have ret til tidlig pension

Særligt nedslidte skal have ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere i fremtiden, mener Socialdemokratiet

Hvis du er 17 år i dag og i lære som håndværker, kan du se frem til at kunne trække dig tilbage med din folkepension, når du fylder 75.

Men særligt nedslidte skal have ret til at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere. Det foreslår Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen nu.

- Det, vi har i dag, fungerer ikke. Der er skævheder og uretfærdigheder i, at det kun handler om, hvorvidt man har nået en bestemt alder, siger Mette Frederiksen i et interview med Avisen Danmark.

Senere tirsdag vil S-formanden præsentere et udspil, hvor hun foreslår, at nedslidte skal have ret til tidlig pension.

- Det handler om, at vores arbejdsliv er meget forskellige. Nogle er gået lige ud af syvende, ottende eller niende klasse og begyndt at arbejde i fiskeindustrien på Læsø. Samtidig har vi en relativt stor gruppe, der først kommer ud på arbejdsmarkedet i midten eller slutningen af tyverne. Allerede fra begyndelsen har vi en ulighed på op mod 10 år. Og de, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har de hårdeste job. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag, siger Mette Frederiksen om udspillet 'De mest nedslidte fortjener også en værdig pension'.

Ifølge Mette Frederiksen skal det i fremtiden være op til en 'individuel vurdering', når borgere vil indløse retten til at kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Uklare detaljer

Indtil videre har Mette Frederiksen dog ifølge Avisen Danmark ikke fremlagt de nærmere vilkår for, hvordan man kan få ret til tidlig folkepension. Ifølge avisen skal borgere vente til efter en eventuel valgsejr for Mette Frederiksen, før partiet sammen med arbejdsmarkedets parter vil fastlægge, hvordan dette skal ske. Men målet er ifølge S-formanden, at reglerne allerede skal kunne gælde fra næste år.

Mette Frederiksen var selv en central spiller i regeringen som beskæftigelsesminister under statsminister Helle Thorning-Schmidt, da et forlig indgået af et flertal udenom den daværende S-ledede regering accelererede indfasningen af det såkaldte velfærdsforlig og fjernede efterlønnen.

Under Helle Thorning-Schmidt blev der imidlertid ikke pillet ved tilbagetrækningsalderen for nedslidte danskere.

Ekstra Bladet beskrev i efteråret sidste år forholdene for en række fysisk hårde erhverv, hvor medarbejdere med fremskrivningen af folkepensionsalderen i fremtiden vil blive ældre og ældre, før de kan trække sig tilbage.

