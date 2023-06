Mettes vej til Nato: Enighed er afgørende

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Det er ingen formelle sten på vejen for Mette Frederiksen (S) som ny generalsekretær for Nato. Men situationen kræver enighed

Om senest en måned vil det efter al sandsynlighed stå klart, om statsminister Mette Frederiksen (S) bliver ny generalsekretær for Nato, og om Danmark skal have en ny statsminister.

For 11. juli begynder Nato-topmødet i Vilnius, hvor forsvarsalliancens regeringschefer kan give det sidste nik og vise den enighed, der er vigtig lige nu. Men det kan ske allerede før, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Hvis landene hurtigt når til enighed, så har man højst sandsynligt en afklaring allerede inden eller på Vilnius-topmødet, siger han.

Lige nu foregår spillet i kulissen, hvor de afgørende lande i hemmelighed forhandler. Ifølge britiske The Times siger kilder i Nato, at der er håb om enighed allerede i løbet af få uger.

Annonce:

Spekulationer om, hvorvidt Mette Frederiksen er kandidat, begyndte sidst i april, hvor norske medier bragte det til torvs. Og siden er rygterne kun taget til.

Ingen umiddelbare sten

Ifølge centerleder for Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Kristian Søby Kristensen er der intet åbenlyst til hinder for, at Mette Frederiksen kan få posten. Skulle hun ønske den.

- Jeg tror aldrig, der rigtig var været nogen store sten på vejen for Mette Frederiksen, hvis altså hun er kandidat. Er hun det, så er hun en stærk en.

- Der er mange flueben, man kan sætte ved hende. Og det er afgørende med opbakning fra USA, hvilket nærmest er medfødt hos en dansk regeringsleder, siger han.

Mette Frederiksen har da også lige været på besøg i Washington, D.C., for at have en tete-a-tete med præsident Joe Biden.

Annonce:

Det mørke rum

Der er dog det kæmpe usikkerhedsmoment, at man ikke ved, hvilke andre kandidater der er på banen, vurderer Kristian Søby Kristensen. Og det kan bestemt ikke afvises, at der er andre i spil, som offentligheden ikke er bekendt med.

- Så spørgsmålet er, hvordan kandidatfeltet ser ud. Og det andet store spørgsmål er, om der er nogen, der synes, at det er deres tur. For mig er det det, der taler mest imod. Og bevæger man sig uden for Danmarks grænser, bliver andre kandidater også nævnt.

- Jeg tror, at en masse østeuropæere mener, at det må være Østeuropas tur. Ikke mindst når der er krig i Ukraine, siger forskeren og nævner Estlands ministerpræsident, Kaja Kallas.

Den eneste så godt som erklærede kandidat er Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace. Han vurderes dog ikke at have store chancer.

Altafgørende enighed

Både Hans Engell og Kristian Søby Kristensen understreger, at det springende punkt er enighed om kandidaten.

Annonce:

For Nato kan ikke leve med, at valget af ny generalsekretær bliver et stridspunkt eller problem på topmødet i Vilnius. Rusland står for døren, og krigen i Ukraine har gjort 'sikkerhedssituationen meget alvorlig'. Derfor er der ingen plads til sprækker i alliancen.

- Derfor står det ikke skrevet i sten, at det skal ske på det topmøde. Og det kan ende med, at Jens Stoltenberg fortsætter, hvis ikke man kan blive enig.

- Men det er en beslutning, der skal kastes vievand på af stats- og regerignscheferne. Og den er oppe at vende på højeste sted i London, Paris og Washington. De mødes allesammen på topmødet, og derfor vil det være nærliggende, at det er der, beslutningen bliver taget, siger Kristian Søby Kristensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det gik stærkt, da Anders Fogh i 2009 pludselig blev officiel kandidat, så generalsekretær i Nato og forlod jobbet som statsminister. Foto: Jan Unger

--------- SPLIT ELEMENT ---------