Mettes vilde reaktion: WHAT?!

Der var mange løftede øjenbryn i Folketingssalen fredag, og statsminister Mette Frederiksen blev tydeligt chokeret, da Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, blev spurgt om, hvorvidt partiet ser Rusland som en trussel mod Europa lige nu.

Spørgsmålet faldt i forbindelse med en debat om den kommende folkeafstemning om at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Afstemningen er udløst af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar.

Det fik SF's Anna Valentina Berthelsen til at spørge Søren Søndergaard:

- Mener Enhedslisten, at Rusland er en trussel mod Europa lige nu?

Til det svarede Søren Søndergaard:

- Generelt er svaret nej.

'WHAT?!'

Fra salen kunne man fluks høre et medlem af Folketinget råbe 'WHAT?'.

Af videoen fremgår det, at statsminister Mette Frederiksen (S), råber 'WHAT?', mens hun overrasket hopper i stolen og tager brillerne af.

Anna Valentina Berthelsen svarede 'o.k.' og efterlod en kort stilhed, indtil hun sagde:

- Det undrer mig. Jeg opfatter Rusland som en trussel mod Europa både lige nu og i fremtiden. Det chokerer mig en smule, men forklarer nok også Enhedslistens holdning.

Uddyber

Søren Søndergaard uddybede sit svar og sagde, at Forsvarets Efterretningstjeneste selv har vurderet, at der ikke er en konkret trussel fra Rusland mod Nato-lande.

På det sociale medie Twitter skrev han efterfølgende:

- At Rusland er en trussel mod Ukraine og andre lande i Europa, er åbenbart.

- Men ikke mod Europa som helhed. Det er derfor, vi skal bruge vores kræfter på at hjælpe Ukraine. Med sanktioner mod Putin-diktaturet og med våbenhjælp til den ukrainske befolkning, så den kan forsvare sig.

I forbindelse med debatten om forsvarsforbeholdet og krigen i Ukraine generelt er Enhedslisten blevet beskyldt for at være venligt - eller som minimum mindre fjendtligt - stemt over for Rusland end andre partier i Folketinget.

Støtter sanktioner

Partiet har dog fra starten støttet hårde sanktioner. Og støtter også, at man sender våben til Ukraine for at hjælpe landet i kampen mod Rusland.

I Folketinget sagde Søren Søndergaard, at en ophævelse af EU-forsvarsforbeholdet ikke vil hjælpe Ukraine, og at hele situationen bør diskuteres mere.

- Nu er der brug for en større og mere grundlæggende diskussion af, hvad det betyder for en række ting som vores alliancer, vores forsvar og så videre.

- Men i stedet valgte man at udstede en folkeafstemning om noget, man har ønsket sig i mange år, sagde han.

Krigen er også NATOs skyld

Læs også: Putins atomknap: Kun de kan stoppe ham