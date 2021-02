MF med kritik: Jeg er rystet

Ved dagens debat forud for afstemningen om en rigsretssag mod Inger Støjberg gik bølgerne højt mellem hovedpersonen og løsgænger for Frie Grønne Sikandar Siddique

'Jeg synes ærlig talt det ville klæde Sikandar Siddique at tilslutte sig de værdier, som vi har i Danmark.'

Sådan svarede Inger Støjberg forpersonen for Frie Grønne i Folketingssalen under en spørgerunde til hovedpersonen i afstemningen om en rigsretssag.

- Jeg er rystet, siger Sikandar Siddique til Ekstra Bladet.

Mener det var for personligt

Den reaktion, der ifølge Sikandar Siddique var 'under lavmålet', kom som følge af et spørgsmål om, om hun mente, at der er behov for en uafhængig instans, så man 'fremadrettet kan komme uden om den her slags udemokratiske processer'.

'Vi skal kæmpe for kvindernes rettigheder, og det ville jeg bare sådan ønske, at hr. Sikandar Siddique også gjorde,' lød det fra Støjberg.

- Det var meget personligt. Jeg forsøgte ellers at holde sagligheden ved at spørge ind til konsekvenserne for de par, hun påstår at have reddet, og til en forfatningsdomstol, siger Siddique til Ekstra Bladet.

- Men hendes svar er, at jeg skal tilslutte mig de danske værdier. Et demokratisk valg folketingsmedlem. Jeg er rystet.

Artiklen fortsætter under videoen

Hør Siddiques reaktion her

'Ligger i hendes dna'

Sikandar Siddique mener, at det må være op til præsidiet at afgøre, om udvekslingen lever op til, hvad man vil tillade i Folketinget.

- Jeg oplever tit den slags i Folketinget. Jeg synes, præsidiet må gøre op med sig selv, hvad de vil tillade. Det er i hvert fald ubehageligt.

Han mener, at ordet skal være frit fra talerstolen, men retter en skarp kritik af den tidligere integrationsordfører.

'Hun har gjort en karriere ud af at sparke på minoriteter. Jeg tror, det ligger i hendes dna,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har kontaktet Inger Støjberg for at få hendes kommentar til kritikken og for at spørge, om de andre medlemmer af Folketinget, der talte for en rigsretssag også burde tilslutte sig de danske værdier.

Venstres Inger Støjberg er tiltalt ved Rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, da hun var den ansvarlige minister.

Et folketingsflertal har tirsdag stemt for rigsretstiltalen mod Støjberg. Og dermed den kun sjette rigsretssag nogensinde. Flertallet var sikret på forhånd. Men nu er det officielt, at Støjberg skal for Rigsretten.

Se hele udvekslingen fra salen i videoen i toppen af artiklen ...