Mia vil ikke se din penis: - Det er for meget

Hvilke intime billeder er okay at modtage, og hvilke vil vi hellere være forskånet? Det tager en håndfuld danskere stilling til

- Jeg tror ikke engang, jeg ville bryde mig om, hvis du sendte det til mig, siger 27-årige Mia Iken til sin kæreste.

I sin hånd har hun et billede af et erigeret lem.

Hun er en af dem, der har svaret på, hvilke intime billeder, hun gerne vil have i indbakken, og hvilke billeder, hun helst vil frabede sig.

Og det er netop billeder som det, Mia holder i hånden, som ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) går til kamp for at gøre unge opmærksomme på, at det er strafbart at sende uopfordret.

- Digitalt blotteri er forbudt. Det er i virkeligheden lige så alvorligt som fysisk blotteri, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau i forbindelse med lanceringen af sin landsdækkende kampagne.

- Spørgsmålet er bare, om de unge er bevidste om, at man ikke bare uopfordret kan tage et billede af for eksempel sin penis og sende videre. Det skal være aftalt. Ellers er det faktisk en seksuel krænkelse, siger hun.

Og det er altså det, den landsdækkende kampagne skal belyse.

Se også: Forsker: Send mig jeres dick-picks

5000 kroner for et dick pic

En del af kampagnens formål, er, at de unge nu skal vide, at det nu koster 5000 kroner i bøde, hvis man sender et uopfordret dick pic, altså et billede af de mandlige kønsdele.

Et dick pic er et billede af de mandlige kønsdele, og hvis man sender det uopfordret, er det både krænkende og strafbart.

Politiet har ikke konkrete tal på, hvor mange digitale blufærdighedskrænkelser, der er blevet anmeldt, fordi man ikke skelner mellem digitale blufærdighedskrænkelser og fysiske blufærdighedskrænkelser.

- Digitale blufærdighedskrænkelser er desværre noget, vi ser med jævne mellemrum. Vi tager denne form for krænkelser alvorligt, fordi digitalt blotteri kan opleves som meget ubehageligt og utrygt for modtageren - nøjagtig som fysisk blotteri kan det, fortæller Flemming Kjærside, der er politikommissær i NC3 (National Cybercrime Center)

Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed har 27,2 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser.

- Det er et voldsomt højt tal. Jeg tror, de unge mennesker glemmer at tænke over, hvor hårdt det rammer den, det går ud over, siger Eva Kjer Hansen.

Elever vil have seksualundervisning

Ifølge Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er kampagnen ikke nok.

- Det skal være en seksualundervisning, der er mere samtykkebaseret end anatomisk baseret, så man ikke taler om blomsten og bien, men snakker om, hvordan man skal tilnærme sig hende den søde fra parallelklassen uden at overskride hendes grænser, siger formand for DGS Malte Sauerland-Paulsen til DR.

Hør ligestillingsminister Eva Kjer Hansen forklare, hvordan man slår fast, om et billede er uønsket. i videoen nedenfor.