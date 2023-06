Miamis borgmester lægger an til republikansk nomineringskamp

Borgmester i Miami i den amerikanske delstat Florida Francis X. Suarez har onsdag indleveret de papirer, der skal til, for at han kan stille op som kandidat ved det republikanske primærvalg, til USA's valgkommission.

Den 45-årige cubansk-amerikaner er i sin anden periode som borgmester. Han er ikke et kendt navn uden for det sydlige Florida, selv om han i løbet af de seneste måneder har forsøgt at opbygge en national profil.

Blandt andet har han optrådt i konservative fora og rejst til nogle af de delstater, hvor det republikanske primærvalg først løber af stablen.

Blandt de kandidater, der allerede har meldt sig ind i kapløbet om at blive Det Republikanske Partis kandidat ved det amerikanske præsidentvalg næste år, er Francis X. Suarez den eneste latinamerikaner.

Han er den tredje kandidat fra Florida sammen med tidligere præsident Donald Trump og delstatens nuværende guvernør, Ron DeSantis.

Suarez modtog en del kritik, efter at han havde kæmpet for kryptovalutafirmaer som eksempelvis FTX, der havde købt navnerettighederne til Miamis basketballarena, inden firmaet gik konkurs.

Suarez støttede op om en Miami-mærket digital valuta, der i dag er værdisat til næsten nul.

Miami har dog under Francis X. Suarez' embedsperiode oplevet en tilstrømning af mere traditionelle teknologivirksomheder og velhavende investorer. Mange har søgt tilflugt i Miami, hvor en del af lovgivningen på området ikke er helt så stram som andre steder.

Samtidig har Miamis blomstrende byggeri været med til at genoplive byens mangeårige ry som en turistdestination i international topklasse.

Jobbet som borgmester i Miami er teknisk set en deltidsstilling, da det er det meget større amt Miami-Dade County, der administrerer de fleste af byens funktioner.

Francis X. Suarez har ikke det bedste forhold til hverken Donald Trump eller Ron DeSantis.

I 2020 støttede han ikke Trump i dennes forsøg på at blive genvalgt som præsident. Derudover har han været kritisk over for en række af DeSantis' coronapolitikker.