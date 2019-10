Midt i dab-farcen: A-kasse på besøg hos 24syv

Folkene bag Radio 24syv er gået fra et solidt sikkerhedsnet til at hænge i en tynd tråd

Mens det politiske spil om mediets fremtid kører for fulde gardiner, er situationens alvor til at føle Radio 24syv-redaktionen.

Radiokanalen er blevet ramt af virkeligheden.

Da Ekstra Bladet besøger det lukningstruede medie, er et timelangt møde om a-kasse og dagpengeregler netop overstået.

- Folk er rystede. De klør på og går op i den konkrete historie de sidder med, men det er hårdt at sidde til sådan et møde, hvor man får en time til at lade det synke ind i bevidstheden, at det altså er om tre dage, at vi ikke har det her sted mere.

- Der virkelig mange, der ikke på nogen måde har stiftet bekendtskab med dagpengesystemet. Der er mange, der slet ikke forstår, hvad det vil sige at være på dagpenge. siger journalist og tillidsmand, Emma Oehlenschläger til Ekstra Bladet efter mødet.

De seneste dages spekulatu

Radio 24syv har trukket overskrifter siden det i sidste uge stod klart, at radioen havde tabt dab-kampen til ungdomsmediet Radio Loud. Hver dag følger der nye detaljer og drejninger i sagen, og det er noget, der påvirker arbejdsmiljøet.

- Folk er trætte af den her farce, og vil bare gerne have en afklaring. Det er for sindssygt at vågne til noget nyt i sagen hver dag. Det har været en fuldstændig vanvittig proces, folk ved ikke om de er købt eller solgt, siger Radio 24syv-journalist Johan Glover Rasmussen til Ekstra Bladet.

Som en liderlig eks

Enden nærmer sig for den folkekære radio, og selvom journalisterne arbejder på livet løs er panikken så småt begyndt at indfinde sig.

- Vores allesammens kontrakter udløber på torsdag. Folk går jo til kaffesamtaler rundt omkring, og der er rigtig mange herinde, der ikke har en krone efter den første november, siger nyhedschef Kristoffer Eriksen til Ekstra Bladet.

Kristoffer Eriksen sammenligner 24syvs situation med et dysfunktionelt forhold. Foto: Linda Johansen.

Han er naturligvis også selv påvirket af situationen.

-Det føles som et enormt dysfunktionelt kærlighedsforhold, hvor den partner, som ligesom har forladt en bliver ved at stikke sit hovedet ind af døren og sige: 'Kan vi ikke lige knalde en sidste gang?', siger Kristoffer Eriksen-

Kæmper til det sidste

Efter otte år med kritisk journalistik og kreative radioprogrammer ligner det et farvel til Radio24syv. Lukningsarbejdet er indledt, men det stopper ikke kampen og det sidste spinkle håb om overlevelse.

Indtil i tirsdag middag har de implicerede parter og Folketingets medieordførere mulighed for at stille opklarende spørgsmål til Radio- og tv-nævnets beslutning.

- Med den ene hånd så arbejder vi præcis med, hvad der skal ske torsdag aften, og med den anden sidder vi og skriver spørgsmål, der måske kan betyde at nogen siger udbuddet ikke er fornuftigt. Så det er totalt split-screen, siger Chefredaktør Jørgen Ramskov til Ekstra Bladet.

Det vil dog kræve noget ekstraordinært.

- Hvis vi skal fortsætte efter torsdag, skal der nogle seriøse manøvre i gang, men hvis der bliver grebet en redningskrans mere, så vil vi da forsøge at gribe fat i den, siger nyhedschef Kristoffer Eriksen.