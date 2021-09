Midt i valgkamp: Gi'r skattebetalt kæmpe-koncert

Kunne det friste at spare turen på fem kilometer til DR's koncerthus og en billetpris på op til 600 kroner for at komme til hyldestkoncert med Bent Fabricius-Bjerre-tema?

Så må vi håbe, du er pensionist og bor på Frederiksberg.

Der har de nemlig en overmåde flink borgmester, Simon Aggesen (K), som i dette valgår har den helt store skatteyder-tegnedreng fremme.

Midt i kommunalvalgkampen.

Giv agt kommunale pampere! Giv agt kommunale pampere! Ekstra Bladet dækker kommunal- og regionsvalget frem til valgdagen i november. Vi afslører lokalpolitikernes fusk, sjusk og tåbelightil eder. Send dit tipos på 1224@eb.dk eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Her skal 1500 af kommunens folkepensionister forkæles med både wienerbrød, kaffe og tre koncerter over temaet fra den nyligt afdøde Matador- og Olsen Banden-komponist.

Selvfølgelig med tale fra den glade giver, borgmester Aggesen, samt en repræsentant fra de konservatives byrådsgruppe.

Knap halv mio.

Det fremgår af et referat fra Magistraten i Frederiksberg kommune, at der skal bruges 485.000 kroner på de tre ældrekoncerter, som skal holdes 28. september - ca. seks uger før kommunalvalget, der afholdes 16. november.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gratis, gratis, gratis... Ældre Frederiksberg-borgere kan nu få fingre i billetter til koncerterne på kommunens hjemmeside, der afholdes 28. september.

Koncerterne afvikles i rådhushallen og underholdningen er en hyldestkoncert til Fabricius-Bjerre. Solisterne er Eddie Skoller, Trine Pallesen og Mathias Heise og strygekvartetten LiveStrings.

Blot en måned tidligere - i slutningen af august - har der været afholdt helt identiske koncerter i DR Koncerthuset få kilometer fra Frederiksberg. Billetpriserne var da 400 - 600 kroner stykket.

Men på Frederiksberg er det en gratis glæde, hvis man er folkepensionist med social pension.

Den lille halve million finansieres delvist af borgmesterens egen 'event- og aktivitetspulje', som disker op med pengene til selve forplejningen, der ellers var skrottet pga. coronahensyn.

Altid i januar

Ældrekoncerterne er en stolt Frederiksberg-tradition, der strækker sig tilbage til 1949. Men koncerterne er altid blevet afholdt i januar måned, blandt andet fordi man derved har undgået, at de kolliderede med kommunalvalg, som traditionelt set ligger i november.

I år blev koncerterne imidlertid aflyst pga. coronanedlukningen.

Det konservative flertal har imidlertid ikke villet høre tale om at aflyse koncerterne eller rykke dem til december. Ejheller et forslag fra oppositionen om som minimum at droppe borgmesterens og andre politikertaler forud for koncerterne er der blevet lyttet til.

Ekspert: Ligner en tanke

Ifølge kommunalvalgsekspert Roger Buch ligner det, at Simon Aggesen udnytter kommunal promovering af ham som borgmester.

- Det ligner en tanke, at det bliver rykket til lige præcist slut september op til et kommunalvalg.

- Vi bliver nødt til at have en diskussion om det her: Er det fairness i et demokrati, at vi giver de stærke politikere - borgmestre - masser af hjælp via kommunale kommunikationsafdelinger, mens oppositionen bliver holdt i kulden i?

Kommunalvalgseksperten mener i det hele taget, at brugen af kommunale midler på events, der promoverer borgmesteren, er et problem:

- Jeg synes i virkeligheden, at hvis det er et problem nu, er det så ikke også et problem i januar? Behøver der at finde den her promovering af borgmestre sted. Rigtig mange kommunalforvaltninger bidrager på den her måde til borgmestres løbende valgkampe. Og op til et valg kan det virke ekstra tydeligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritik: Det er skattebetalt valgkamp

Borgmester Simon Aggesens forkælelse af det grå guld på Frederiksberg bliver mødt med anklager om skatteyderbetalt valgkamp fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt fra Socialdemokratiet:

- Jeg støtter, at de ældre kommer op på rådhuset og får lidt kage og hygger sig. Men kæden hopper af, når det ligger lige før et valg. Det er aldrig sket før. Og det er åbenbart meget magtpåliggende for borgmesteren, at han skal holde tale. Er agendaen, at de ældre skal have en god eftermiddag? Eller er agendaen, at han skal føre valgkamp for skattekroner?

- Hvorfor er det et problem, at han skal holde tale? Det foregår jo på rådhuset.

- Ja, men det ligger altid i januar. Nu får man det presset ind lige ført valget. Vi har endda foreslået, at det var uden taler, eller at det blev holdt som julekoncert. Men ingen af de to ting, har man villet.

Hvorfor ikke bare holde en tale, som borgmesteren tilbyder? Så er det hele kommunalbestyrelsen, der inviterer?

- Det er jo lidt en bestikkelsestankegang. Og så har de i øvrigt også foreslået, at de borgerlige holder to taler, mens vi kun måtte få en. Jeg synes, det er bedre med rene linjer.

Vindfeldts kritik møder opbakning hos Enhedslisten:

- Når de vil afholde det kort før kommunalvalget, så er det en strategi, hvor de udnytter skattekroner til en slags valgkamp, og det er en rigtig dårlig ide, siger Thyge Enevoldsen, rådmand og medlem af byrådet fra Enhedslisten.

- Borgmesteren får mulighed for at snakke med 1500 ældre, og det er lige lovligt belejligt med en charmeoffensiv, kaffe og kage op til valget, hvor det sidst kun var 172 stemmer, der afgjorde det. Man kunne afholde det uden politiske taler, eller blot vente på, at der formentlig kommer koncerter igen til januar,

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Konfrontation: Det er coronas skyld

Formand for kultur- og fritidsudvalget på Frederiksberg. PR-foto

Ekstra Bladet har flere gange over de seneste dage forsøgt at få borgmester Simon Aggesen (K) i tale om ældrekoncerterne. Blandt andet har vi forsøgt at få svar på, om borgmesteren er blevet advaret om, at arrangementet ligner skattebetalt valgkamp. Uden dog at få svar.

Pressechefen på Frederiksberg Rådhus henviser til de konservatives kulturudvalgsformand Nikolaj Bøgh. Han afviser, at der er tale om skattefinansieret valgkamp:

- Hvorfor er så vigtigt, at de skal ligge i september måned før kommunalvalget?

- Det er, fordi det er det tidligste tidspunkt, vi kunne holde det. Det er den måde, vi har gjort det på. Det gælde både på idrætsområde og kulturområdet. Man skal ikke udsætte alt muligt, bare fordi der er valg. Kommunen kører på normalt blus, også når der er valgkamp.

- Man kunne også have valgt at lægge de her koncerter i december måned, hvor valget var overstået? Så undgik I også beskyldninger om skatteyderfinansieret valgkamp...

- Det er slet ikke noget, vi har taget politisk stilling til. Det kører bare, som det normalt gør. Dem, der laver valgkamp på det her, det er oppositionen. De opfinder et problem, som ikke findes.

- Så du kan garantere, at borgmesteren ikke har bedt om, at de her koncerter skulle holdes på den her side af valgkampen?

- Ja, det kan jeg fuldstændig afvise. Der er ikke nogen som helst aktiviteter, som nogen har overvejet at udskyde, fordi der er valg.

- Kunne man ikke have valgt at gøre det uden politiske taler fra bl.a. borgmesteren, når man er så tæt på et valg?

- Det er jo ikke politiske taler.

- Så uden politikere, der taler?

- Jamen, hvorfor skulle man gøre noget anderledes, end vi plejer?..

- Jamen, I plejer jo aldrig at holde de her koncerter i september?

- Nej, det gør vi ikke. Men vi holder dem, når vi kan. Og det kan vi nu. Og der indgår en tale fra borgmesteren, en fra oppositionen og en fra flertallet, som typisk er os (de konservative red.)