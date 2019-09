Milevidt fra danskerne: Så vild er politikernes pension

Det tager ni år for en folketingspolitiker at optjene den samme pension, som HK’eren skal bruge hele arbejdslivet på

Folketingspolitikere har en pensionsordning, der er så lukrativ, at almindelige danskere bare må se misundelige til.

Tag eksempelvis en gennemsnitlig HK’er. Den pension, vedkommende optjener på et helt arbejdsliv, tager det blot ni år for en folketingspolitiker at opnå.

Den faglige ekspertise har da også været klokkeklar i sin bedømmelse af politikernes pensionssystem. ’Forældet, uigennemsigtig og gunstig,’ lød dommen fra den vederlagskommission, som tidligere har lavet en grundig gennemgang af politikernes aflønning.

Ikke desto mindre er hverken Venstre eller Socialdemokratiet umiddelbart med på at ændre reglerne for folketingsmedlemmernes pensionsforhold.

I hvert fald har begge partier vendt tommelfingeren ned til et beslutningsforslag fra SF om at normalisere politikerpensionen. Det skriver Berlingske.

Sådan har vi gjort Beregningen af den gennemsnitlige HK’ers pensionsopsparing er baseret på tal fra hk.dk og udregnet ved hjælp af en pensionsberegner fra Sydbank, der fastlægger opsparingsrenten til fem procent. En HK’er tjener i gennemsnit 26.125 kroner og lægger 12 procent (3142 kroner) fra til pension om måneden. Det betyder, at en HK’er i løbet af 46 år på arbejdsmarkedet sparer 3,7 millioner op. Til sammenligning skal en folketingspoltiker, der er på pension i 20 år, blot arbejde ni år for at gøre sig fortjent til samme beløb. Kilder: HK.dk, Sydbank.dk, ATP.dk, ft.dk Vis mere Luk

Ny ordning

SF har foreslået, at den nuværende ordning - der bygger på samme principper som tjenestemandspensionen - laves om til opsparingsbaseret ordning. Med andre ord: At folketingspolitikernes pension bygger på samme principper, som gælder for langt de fleste danskere på arbejdsmarkedet.

Men det er Socialdemokratiet og Venstre altså ikke med på.

Dermed er der udsigt til, at de nuværende regler består. Disse betyder, at folketingspolitikere er sikret fast beløb resten af livet, fra de rammer pensionsalderen.

På speed

Pensionens størrelse afhænger af, hvor længe den enkelte har været medlem af Folketinget. Men optjeningen foregår betydeligt hurtigere end for en almindelig tjenestemand.

Eller som SF’s gruppeformand Jacob Mark formulerer det, så er der tale om 'tjenestemandspensioner på speed'.

– Det er nogle groteske pensioner, som politikere har, når man sammenligner med det almindelige arbejdsmarked, siger han til Ekstra Bladet.

Kæmpe problem

Både hos Enhedslisten og DF stemmer man i:

– Det er et kæmpestort problem, når politikernes vilkår stikker så meget af fra almindelige danskeres, siger Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund.

DF’s gruppeformand Peter Skaarup konstaterer:

– Hvis en HK-medarbejder skal pukle et helt liv for at optjene en pensionsordning, som folketingsmedlemmer kan få på ni år, så viser det bare, hvor skævt systemet er.

Ifølge Berlingske er samtidige Folketingets partier - på nær Socialdemokratiet og Venstre - klar til at ændre pensionsvilkårene.

Så meget scorer de Her kan du se, hvor meget folketingspolitikerne optjener i pension, fordelt på forskellige antal år de har været medlem. Politikere, der blev valgt ind i Folketinget før 2017, kan modtage pensionen før folkepensionsalderen. I denne periode gælder de forhøjede beløb. 1 år: Over folkepensionsalderen: 1758 kr. Under pensionsalderen: 1946 kr. 4 år: 7034 kr. og 7787 kr. 8 år: 14.068 kr. og 15.574 kr. 9 år: 15.827 kr. og 17.521 kr. 12 år: 20.372 kr. og 22.631 kr. 16 år: 26.433 kr. og 29.445 kr. 20 år og derover: 30.843 kr. og 34.608 kr. Vis mere Luk

HK'eren Ajuang Nyawade mener, det er sørgeligt, at S og V ikke vil ændre på pensionsreglerne i Folketinget. Foto: Stine Tidsvilde.

Ung HK’er: - Det er sørgeligt

Ekstra Bladet møder det 20-årige HK-medlem Ajuang Nyawade på hendes arbejdsplads, Rituals, på Købmagergade i København.

Hun mener, det er trist, at det lige netop er Folketingets to største partier, der fortsat vil bevare den lukrative pensionsordning for politikere.

– Det jo ikke noget nyt, at de magtfulde partier gerne vil have fordelagtige ordninger, men det er stadig sørgeligt, siger Ajuang Nyawade til Ekstra Bladet.

Folketingets politikere kan nå op på en månedlig pensionsydelse på 30.000 kroner. Det er mange penge, men svært at sammenligne med HK’s medlemmer ifølge den 20-årige butiksarbejder.

– 30.000 om måneden i pension er jo højt, men det er jo lidt 'apples and oranges'. Det er jo lidt svært at sammenligne med os HK'ere. Det er jo et andet erhverv, og der er forskel på det ansvar man har.

– Det er fair nok, at de kan spare op til en god pension, men man kan måske gøre på en lidt mere hensigtsmæssig måde. Den lyder lidt for høj, siger Ajuang Nyawade.

S: Den samlede løn skal være den samme

I en sms til Ekstra Bladet forklarer Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, at partiet altid gerne vil drøfte politikernes aflønning og pension.

Men han stiller sig umiddelbart tilfreds med, at politikernes pensionsalder er nu blevet ændret til det samme niveau som hos almindelige danskere.

Derover påpeger gruppeformanden:

’Vi synes ikke, at folketingspolitikere samlet set skal gå op eller ned i løn. Ellers vil jeg minde om, at i sidste valgperiode arbejdede en kommission på sagen. Her kom man frem til, at man burde sætte lønnen markant op og til gengæld ændre pensionsopsparingen. Det var der ikke stemning for i Socialdemokratiet eller bredt i Folketinget, og derfor blev det ikke gennemført dengang.’

Venstre: Vil se på det samlet

Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, uddyber, hvorfor partiet ikke bakker op om SF’s pensionsforslag:

– Vi vil gerne diskutere vilkårene, der gælder for at arbejde for folkestyret. Men vi ønsker at se på det samlet og ikke på enkeltelementer. Vi mener ikke, at vilkårene for folketingsmedlemmer samlet set er urimelige i forhold til, at vi gerne skal have nogle kloge og dygtige mennesker til at engagere sig i politik. Det kræver, at der er rimelige vilkår.

– Men jeg vil gerne klart sige, at nogle af reglerne, der gælder, er gammeldags og trænger til at blive fornyet. Enkeltstående kan de ikke forsvares. Det medgiver jeg.

– Gælder det pensionen?

– Det er en attraktiv og lukrativ pensionsordning. Hvis man skulle gøre det i dag, ville man nok ikke stykke det sammen på den måde. Hvis man har siddet i Folketinget i mange år, optjener man nul kroner i pension, fordi man når et pensionsloft. Der er alle mulige ting, der er mærkelige. Derfor havde vi vederlagskommissionen, og vi vil gerne samlet set at drøfte vilkårene, der gælder.

– Men vi vil ikke forringe vilkårene, fordi et folketingsmedlem forventes at arbejde væsentligt mere end 37 timer om ugen. Vi skal have folk til at stille op. Udover at man skal lægge en masse timer, så skal man også leve med ende på forsiden af Ekstra Bladet - nogle gange berettiget, andre gange uberettiget, siger Karsten Lauritzen.