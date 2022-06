Milliarddrøm igen lagt i dvale: Lang næse til Wammen

Selvom man er landets næstmægtigste minister i en regering, der bryster sig af handlekraft, får man ikke altid, hvad man ønsker.

Det må finansminister Nicolai Wammen sande, efter at en socialdemokratisk regeringen med ham som minister for anden gang har skudt en fast forbindelse over Kattegat til hjørne.

Det skete onsdag, hvor transportminister Trine Bramsen - efter at staten har brugt 60 millioner kroner på en forundersøgelse af milliardprojektet - har sat det i bero.

- Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter, skrev hun.

Aarhus-drengens bro-drømme

En fast forbindelse over Kattegat - et projekt, der vil koste mindst 110 milliarder kroner og medføre en motorvej over Samsø - har været på Nicolai Wammens ønskeliste i årtier.

Wammen er opvokset i Aarhus, har været borgmester i Aarhus, blev gift i Aarhus Domkirke og er valgt og opstillet i Aarhus.

Og han er vild med ideen om en forbindelse, der skærer rejsetiden mellem byen og København. Det i en grad, hvor han er medstifter af Kattegatkomiteen, der siden 2008 har lobbyet for den.

- Folketinget bør allerede i 2011 vedtage en principbeslutning om at etablere en fast forbindelse over Kattegat. Det vil være en klar gevinst for hele Danmark, skrev han med bulder og brag i 2010.

To regeringer i træk

Det skete dog ikke, da Socialdemokratiet vandt regeringsmagten i 2011 og Nicolai Wammen ellers var en del af dens absolutte top. Og det blev ikke til noget, inden regeringen faldt.

- Ved sidste valg sagde Wammen gentagne gange, at Kattegat-forbindelsen skulle på dagsordenen i den valgperiode, der nu går på hæld. Det er bare ikke sket. Han er jo løbet så langt væk fra det løfte, som man næsten kan komme, sagde Venstres Troels Lund Poulsen i 2015 om den udvikling.

Og det sker altså med al sandsynlighed ikke i denne regeringsperiode, selvom Nicolai Wammen nu igen er en del af toppen af regeringen som finansminister under statsminister Mette Frederiksen.

Levende dødt milliardprojekt

Transportministeren har dog åbnet muligheden for igen at skuffe dem, der gerne vil have en bro på et senere tidspunkt. For projektet er ikke lagt helt dødt.

Det skal nu politisk besluttes, om der skal laves flere undersøgelser af klimapåvirkningen til, inden man træffer en endelig beslutning.

Og det er da også det, Nicolai Wammen hænger sin hat på, når det kommer til den forbindelse, han har arbejdet for det meste af sit politiske liv, men som stadig ikke er besluttet.

- Regeringen har ikke taget stilling til om Kattegatforbindelsen skal anlægges. Vi har nu modtaget forundersøgelsen det viser, at der vil være en samlet gevinst for samfundet.

- Men før at der kan træffes politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en Kattegatforbindelse eller ej, er der brug for at foretage nærmere undersøgelser af projektets påvirkning af miljø og klima.

- Derfor foreslår regeringen nu, at der igangsættes yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenserne, skriver han i et skriftligt svar.