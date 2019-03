Million-svindel: Britta væltede sig i bankkonti

Britta Nielsen benyttede et omfattende net af bankkonti, da hun foretog svindlen, som nu er løbet op i mindst 120,6 mio. kr.

Det fremgår af en revisionsundersøgelse, der har kulegravet sagen.

'I perioden fra 1993 til 2018 er der i alt identificeret 66 konti, som tilhører BN (Britta Nielsen, red.), fordelt på ni danske pengeinstitutter eller betalingskortudstedere,' lyder det i rapporten udarbejdet af revisionsfirmaet PwC.

I forbindelse med den omfattende undersøgelse er det imidlertid ikke lykkedes at identificere kontoudtog for samtlige af Britta Nielsens 66 konti.

'PwC har modtaget kontoudtog for identificerede konti for perioden 1993-2018 og har i alt modtaget kontoudtog for 37 af BN's identificerede konti. Der skal i den forbindelse anføres, at det ikke har været muligt for BN's bankforbindelser at fremskaffe samtlige kontoudtog for de 66 identificerede konti, hvorfor der er mulighed for, at der eksisterer overførsler, som vi ikke har kunnet identificere under vores analysearbejde.'

Undersøgelsen er desuden kommet frem til, at svindlen er mere omfattende end hidtil antaget. Ifølge PwC er der tale om svindel for knap 121 mio. kr. Tidligere har beløbet lydt på 111 mio. kr. Revisionsundersøgelsen påpeger samtidig, at svindlen som minimum er stået på siden 1993.

Ifølge undersøgelsen er størstedelen af Britta Nielsens svindel sket 'gennem oprettelse og udbetaling af tilskud til fiktive projekter og foreninger i perioden frem til 2015.'

Britta Nielsen var ansat i Socialstyrelsen fra 1977. Hun er sigtet for groft bedrageri, som straffes med op til otte års fængsel.