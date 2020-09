Millionær-borgmester betalte ENDNU mindre end superlav vurdering

Borgmester Simon Aggesens (K) enorme herskabslejlighed på Frederiksberg Allé endte med at koste endnu mindre end den i forvejen enormt lave vurdering, som sælgeren fik udfærdiget.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, hvordan den blot 33-årige Frederiksberg-borgmester har gjort en usædvanlig god handel, da han købte en 460 kvadratmeter stor lejlighed til spotpris.

Et boligkup, som Simon Aggesen tilskriver rent 'held'.

Og nu kan Ekstra Bladet fortælle, at de blot 9,5 mio. kroner, som Simon Aggesen og hans kone gav for lejligheden, er endnu mindre, end den mæglervurdering, som var udfærdiget for den 460 kvadratmeter store lejlighed, der var ejet af Dansk Bibelskole.

Generalsekretæren i Fonden Eksistensen, der står bag Dansk Bibelskole, bekræfter, at både en vurdering foretaget af Estate Mæglerne på Frederiksberg Allé samt en 'second opinion' foretaget af EDC lå højere end den endelige salgspris.

- Begge vurderinger lå lidt højere end salgsprisen, siger Morten Christiansen til Ekstra Bladet.

- Hvad lå de på?

- Det vil jeg ikke sige. Det er en privat ting. Men jeg kan sige, at det ikke lå væsentligt højere. Vi har ikke givet et sindssygt afslag ud fra, hvad vurderingen lå på.

Vurderede ikke opdeling

Ekstra Bladet har spurgt generalsekretæren i Fonden Eksistensen, hvordan vurderingen på den enorme herskabslejlighed endte med at føre til en kvadratmeterpris på under det halve af gennemsnittet for hele Frederiksberg kommune.

Ifølge Morten Christiansen handler det dels om den slidte stand lejligheden er i.

Men derudover fremgår det af den oprindelige salgsvurdering, at der hverken blev taget højde for, at kæmpelejligheden kunne deles op i to boliger af mere salgbar størrelse.

Derudover blev der også lagt til grund, at der var en lejer i lejligheden, som ville følge med.

Ekstra Bladet har fået læst dele af mæglervurderingen op af generalsekretær Morten Christiansen.

Her står bl.a.:

'Lejlighedens størrelse er unik. Men dette gør den også meget dyr at renovere, samtidig med at lejligheden også repræsenterer en meget stor del af ejendommens fællesudgifter. Man har selvfølgelig mulighed for at dele lejligheden op i to. Men det er der ikke taget udgangspunkt for i vurderingen, ligesom den er udlejet på nuværende tidspunkt.'

Det sidste krævede Dansk Bibelskole imidlertid blev ændret, før de ville sælge lejligheden til Simon Aggesen.

Det var netop derfor Aggesen skaffede en anden lejlighed til Marcel de Sade, før han kunne købe sig ind på den yderst attraktive adresse til spotpris. Og uden lejer.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

Aggesen: Held på boligmarkedet

Det var i denne ejendom på tredje sal, at Simon Aggesen tjente over 250.000 skattefrit om måneden, mens han boede der - i to forskellige lejligheder. Foto: Stine Tidsvilde

Trods den korte årrække, Simon Aggesen boede i lejligheden, som blev delt op og solgt til millionoverskud har Simon Aggesen flere gange afvist over for Ekstra Bladet, at hans egen investering er et eksempel på boligspekulation.

- Min familie og jeg har været rigtig heldige på boligmarkedet. Ligesom så mange andre, der også har handlet boliger på de sidste 10 år. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at den lejlighed ikke er købt som et investeringsobjekt. Den er købt, fordi vi rigtig gerne ville skabe et hjem for vores familie, sagde Simon Aggesen onsdag til Ekstra Bladet.