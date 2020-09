Millionær-borgmester lurede finte på rådhuset

Simon Aggesen var med til at bane vejen for opdeling af pragtlejligheder i samme ejerforening, hvor han kort efter blev multimillionær

Det kom ikke ud af det blå, da Simon Aggesen i 2016 øjnede en enorm millionfinte på Frederiksberg Allé.

Den 33-årige konservative borgmester har nemlig i sin egenskab af byrådspolitiker selv været med til at bane vejen for lukrative opdelinger af de enorme pragtlejligheder i den ejerforening, hvor han senere brugte samme finte og blev boligmillionær på lyntid.

Godkendte kommende underbos plan

Ekstra Bladet kan nu afsløre ved hjælp af referater fra Frederiksberg Byråd, at den fremadstormende konservative borgmester i både 2013 og 2014 som rådmand i By- og Miljøudvalget var med til at godkende, at både hans kommende underbos lejlighed samt en anden lejlighed i samme ejerforening blev opdelt.

Det skete, efter ansøgninger sendt til By- og Miljøudvalget blev godkendt på møder, hvor Simon Aggesen som udvalgsmedlem var til stede og stemte.

Manøvren med opdeling af de enorme lejligheder var senere altafgørende for borgmesterens egen millionhandel. Det gjorde nemlig, at han skattefrit kunne sælge den ene halvdel af sin egen lejlighed fra. Familien blev derefter boende i den resterende del af lejligheden, som de skiftede folkeregisteradresse til, indtil denne også kort tid efter blev solgt med millioner i skattefri gevinst.

Aggesen var således selv med til at blåstemple den herskabs-finte, som han et par år senere gjorde brug af i samme ejendom.

Konen i aktion

Over for Ekstra Bladet sagde Simon Aggesen i et interview onsdag, at 'tidligere sager om lejlighedsopdeling har intet med mit køb at gøre,' ligesom han indskærpede, at han ikke havde deltaget i behandlingen af sin egen sag.

Men Ekstra Bladet kan nu fortælle, at de tidligere lejlighedesopdelinger blev brugt aktivt af Aggesen og dennes kone.

Da Simon Aggesens kone ansøgte kommunen om at sammenlægge lejligheden, fremhævede hun netop de tidligere sammenlægninger, som hendes mand har deltaget i godkendelsen af.

'En tilsvarende opdeling er sket i størstedelen af de øvrige lejligheder i ejendommen (f.eks. nr. 8, 1. sal i 2006, 2. sal i 2013, og stuen i 2014)', fremgår det af byggeansøgningen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Og planen gik som ønsket af Aggesen-parret.

Da kommunen i juni 2018 godkender opdelingen af pragtlejligheden, sker det da også med direkte henvisning til de tidligere afgørelser på rådhuset.

'Der henvises til, at der tidligere er meddelt tilladelse til tilsvarende opdeling af alle andre lejligheder i ejendommen,' lyder det i afgørelsen fra By- og Miljøudvalget.

Dermed gik der blot to år, fra Simon Aggesen lurede finten, til han skummede fløden.

Sådan brugte fru Aggesens sin mands lærdom fra rådhuset. Foto: Byggesag hos Frederiksberg Kommune

Her er planen

Plantegningen af Simon Aggesens boligscoop. Foto: Byggesag hos Frederiksberg Kommune

Blot to år efter Simon Aggesen som rådmand blåstemplede lejlighedsopdelingerne på Frederiksberg Allé 8, var han selv beboer i ejendommen. Ekstra Bladet har afsløret, at han på opsigtsvækkende vis fik fingrene i en 460 kvm stor lejlighed til spotpris.

Vel på plads i lejligheden søgte borgmesterens kone om byggetilladelse til opdeling. Ansøgningen indeholder en plantegning over de kommende to boligenheder, som er på hhv. 275 kvm og 181 kvm.

Her får man indtryk af de herskabelige stuer, som familien overtog.

Da By- og Miljøudvalget i 2018 havde godkendt Simon Aggesens ansøgning om boligopdelingen, satte han få måneder efter den ene halvdel til salg.

Yderligere nogle måneder senere fraflyttede han ifølge adresseoplysninger fra erhvervsdatabasen BiQ den solgte lejlighed, Frederiksberg Allé 8, for i stedet at flytte ind i den nyoprettede Frederiksberg Allé 8 A. Her blev han boende frem til juni i år, hvor han efter også at have solgt den lejlighed, kunne overtage en stor Frederiksberg-villa for 9,25 mio., som i øjeblikket er under totalrenovering.