Millionær-Brian erkender: Erhvervslivet betaler for mine koncerter

Regeringens formentlig rigeste medlem - erhvervsminister og mangemillionær Brian Mikkelsen (K) - løfter nu lidt af sløret for de magtfulde erhvervsinteresser, som betalte for hans mange gratis koncertbilletter sidste år.

Hvis almindelige danskere skulle købe dyre billetter til de samme koncerter, ville det koste op mod 10.000 kroner. Men Brian Mikkelsen har altså fået dem gratis og har tilmed fået VIP-pladser med 'forplejning', oplyser Erhvervsministeriet i et mailsvar.

Brian Mikkelsen har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets artikler de seneste dage, som har afdækket, hvordan flere af regeringens ministre har modtaget dyre koncertbilletter fra erhvervslivet.

Også på ministeriernes såkaldte 'åbenhedsordning' har erhvervsminister Brian Mikkelsen indtil nu skjult, hvem der betalte, da han gav den gas til en række ellers totalt udsolgte koncerter med verdensstjerner som Metallica, Rolling Stones og Andrea Borcelli.

Men nu viser mailsvaret, at erhvervsministerens velgørere blandt andet tæller tunge erhvervsinteresser som bankernes interesseorganisation 'Finans Danmark', hotel- og messegiganten 'BC Hospitality Group' og en af verdens største erhvervsdrivende fonde 'Realdania'.

Mad og drikke

Samtidig skriver Erhvervsministeriet, at 'invitationerne med en enkelt undtagelse også gjaldt forplejning, men at ministeriet ikke har oplysninger om eller opgørelser over værdien af hverken invitationerne eller forplejningen'.

Dermed har invitationerne altså en højere værdi end koncertbilletter købt på det åbne marked.

Brian Mikkelsen har lagt flere billeder fra koncerterne på Facebook. De viser, at sponsorerne fra erhvervslivet har sørget for gode pladser til ministeren og hans ledsagere.

I strid med reglerne

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, må 'ministre ikke modtage koncertbilletter, hvis der ikke er et tjenstligt formål'. Dog kan det 'måske forsvares', hvis en koncertarrangør giver billetter, fordi det kan skabe opmærksomhed og kaste glans om arrangementet, oplyser Sten Bønsing.

Det var tilfældet, da Brian Mikkelsen sammen med sin datter sidste år overværede premieren på Saturday Night Fever i Falconer Salen i København. Her fik Brian Mikkelsen billetterne fra arrangøren 'The One and Only Company'.

Realdania er medejer af Royal Arena, hvor Brian Mikkelsen sad på VIP-pladserne, da Metallica åbnede Københavns nye underholdnings-mekka i februar sidste år.

Koncertsæder til 75.000 kroner

BC Hospitality Group er såkaldt partner (storsponsor) i Royal Arena, og hotelkoncernen er derfor automatisk medlem af den såkaldte Audi Club, hvor særlige gæster som Brian Mikkelsen har egen VIP-indgang.

På VIP-etagen er der udelukkende VIP-suiter med tilhørende ekstra bløde sæderækker, fremgår det af Royal Arenas hjemmeside. Hvert sæde koster 75.000 kroner pr. år.

På VIP-etagens eksklusive barområde kan man også leje sit eget VIP-bord med 12 stole for 780.000 kroner pr. år.

Da Depeche Mode i maj gav en femstjernet koncert i Parken var erhvervsministerens billetter betalt af den internationale radio- og mediegigant 'Bauermedia', der herhjemme blandt andet står bag Nova, The Voice og Radio 100.

Her er Brian Mikkelsens gratis koncerter i 2017:

Giver: Realdania

Antal billetter: En

Royal Arena: 3. februar

Foto: Brian Mikkelsen på Facebook

Giver: BC Hospitality Group

Antal billetter: To

Forum i København: 21. februar

Brian Mikkelsen og datter til gratis musical. Foto: Brian Mikkelsen på Facebook

Giver: The One and Only Company

Antal billetter: To

Falconer Salen: 17. marts

Foto: Brian Mikkelsen på Facebook

Giver: BC Hospitality Group

Antal billetter: To

Royal Arena: 25. marts

Bob Dylan

Giver: Det Kongelige Teater

Antal billetter: To, men Brian Mikkelsen deltog ikke

Operaen: 6. april 2017

Depeche Mode

Giver: Bauermedia

Antal billetter: To

Parken: 31. maj

Pladsen fejlede ikke noget, da erhvervsministeren var til gratis koncert med Rollings Stones. Betalt af bankerne og realkreditselskaberne. Foto: Brian Mikkelsen på Facebook

Giver: Finans Danmark

Antal billetter: En

Parken: 3. oktober

