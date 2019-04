Millionær-ministeren: Scorer kassen igen igen

Danmarks suverænt rigeste minister fortsætter med at hive millioner hjem.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har således stor succes med sine private forretninger ved siden af ministergerningen , afslører det seneste regnskab.

Iværksætteren Ahlers, der har en fortid som dommer i tv-programmet 'Løvens Hule', ejer selskabet Thenewblack ApS, der primært lever af investeringer i andre firmaer og formueanbringelse.

Selskabet havde i det nyeste regnskab for 2017/2018 et nettoresultat på 11,7 mio. kroner, mens det i året 2016/2017 havde et minus på 362.000 kroner. Det positive resultat har også betydet, at egenkapitalen er steget fra 56,5 mio. kr. til 61,2 mio. kr.

I modsætning til de seneste år har Tommy Ahlers valgt ikke at hive et udbytte ud af firmaet. Det gjorde han ellers i 2015/2016 og i 2016/17, hvor han tog henholdsvis 4,8 og 7 mio. kr. ud til sig selv.

I regnskabet anfører Tommy Ahlers, at han er godt tilfreds med resultatet:

- Årets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Millionløn

Tommy Ahlers tjener også ganske godt som minister, hvor han får 1.227.675,00 om året.

For at undgå interessekonflikter valgte han ved minister-udnævnelsen tilbage i maj 2018 at fratræde en række poster for at undgå interessekonflikter.

- Virksomhederne, hvor jeg har aktive investeringer i, vil jeg gøre til passive ejerskaber. Og med de passive investeringer, jeg har, indsætter jeg en administrerende direktør, så der er total armslængde, sagde han ved indsættelsen.

Tommy Ahlers formue blev grundlagt,da han i 2008 og 2012 solgte de to it-virksomheder Zyb og Podio for samlet 580 mio. kroner, hvilket han ifølge Børsen personligt tjente omkring 100 mio. kroner på. I 2016 ramte Ahlers også jackpot, da firmaet GameAnalytics, som han havde investeret i, blev solgt for et treciftret millionbeløb.