Milliondyr piratjagt

Det koster de danske skatteydere millioner at have krigsskibet Esbern Snare sejlende rundt i Guineabugten

Danmarks bidrag til bekæmpelse af pirateri i Guineabugten i Afrika koster de danske skatteydere dyrt.

I udenrigsminister Jeppe Kofods beslutningsforslag til missionen, der blev stemt igennem af et bredt flertal i Folketinget, fremgår det, at der er meromkostninger på minimum 80 millioner kroner for den fem måneder lange mission.

Det er omkostninger ud over den normale drift af krigsskibet Esbern Snare.

Ekstra Bladet har kontaktet Forsvarskommandoen for at få oplyst driftsomkostningerne for fregatten Esbern Snare, men har endnu ikke modtaget svar.

Esbern Snare blev sendt på mission i oktober og er udstyret med en Seahawk-helikopter og har en besætning på 175 mand. Fregatten skal efter planen sætte kursen mod Danmark til marts.

Alene på piratjagt

Danmark er taget alene på piratjagt i Guineabugten uden at have indgået udleveringsaftaler, i tilfælde af at man skulle frihedsberøve personer, der er mistænkt for pirateri.

I beslutningsforslaget fra udenrigsminister Jeppe Kofod står der:

'Det kan ikke udelukkes, at der som led i skibsbidragets opgavevaretagelse vil blive foretaget frihedsberøvelse af personer i forbindelse med indsættelsen, hvorfor der vil blive afsøgt mulighed for indgåelse af aftaler med relevante stater i regionen om overdragelse til retsforfølgelse.'

Det lykkedes som bekendt ikke, og derfor stod Danmark i en diplomatisk kattepine, da man pludselig havde fire formodede pirater fra Nigeria ombord på krigsskibet.

Efterfølgende blev de varetægtsfængslet in absentia sigtet for forsøg på manddrab, mens tre af dem blev tilbageholdt i bur-lignende celler på krigsskibet. En af de formodede pirater fik efter den dramatiske ildkamp med de danske frømænd, hvor mindst fire pirater blev dræbt, amputeret sit ene ben, da han efter eget udsagn var hoppet i vandet under ildkampen og fik sin fod skåret af, da den ramte en propel fra bådens motor. Han blev senere behandlet på et hospital i Ghana.

Esbern Snare sejler stadig rundt med ligene af de fire personer, der blev dræbt under ildkampen i november.

Retsforfølger kun etbenede pirater

Ikke nok med, at den 39-årige formodede pirat har mistet sit ene ben, kan hans nye handikap også sende ham i fængsel.

Helt utraditionelt har justitsminister Nick Hækkerup nemlig brugt en paragraf i retsplejeloven, der giver ham mulighed for at bestemme over anklagemyndigheden i straffesager.

Paragraffen har ikke været i brug siden midten af 90'erne, men justitsministeren har valgt kun at give pålæg om tiltalefrafald mod de tre tobenede pirater, der blev løsladt til søs fra krigsskibet i en gummibåd.

Justitsminister Nick Hækkerup vil ikke have dem til Danmark til retsforfølgelse, selvom anklagemyndigheden mener, at de er skyldige. Samme held har ikke tilsmilet den uheldige, etbenede pirat.

På grund af hans helbredsmæssige situation blev det vurderet, at det ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt at løslade ham til søs sammen med hans pirat-kolleger.

Det fremgår af justitsministerens brev til Rigsadvokaten, hvor han redegør for beslutningen. Derfor bliver han nu retsforfulgt i Danmark, men Nick Hækkerup overvejer at sende ham til Kosovo, hvis han bliver dømt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En handikapbus ventede ved Københavns Byret, da den etbenede pirat blev varetægtsfængslet frem til 1. februar. Foto: Jonas Olufson

Nærmeste danske skib var 160 km væk

Ifølge Forsvarsministeriet sejler der 30 til 40 danske handelsskibe i regionen om dagen, og forsvarsminister Trine Bramsen har tidligere givet det indtryk, at danske handelsskibe kunne være målet for de formodede pirater, der blev stoppet af de danske udsendte.

Det kom dog senere frem, at det nærmeste danske handelsskib var 166 km væk fra stedet for ildkampen.

Ifølge Forsvarsministeriet blev 140 søfolk kidnappet i regionen i 2020.