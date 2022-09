Millioner af gratis togture i Spanien

Ligesom Danmark har Spanien på flere områder indført inflationshjælp til befolkningen.

Og torsdag træder et meget imødeset tiltag i kraft.

Her får spanierne nemlig mulighed for at få gratis månedsbilletter til alle lokaltog og mellemdistance-intercitytog. Længere ture og enkeltbilletter er ikke omfattet.

Håbet er, at tiltaget kan være med til at mindske leveomkostningerne. Spanien kæmper aktuelt med en inflation på over 10 procent set på årsbasis.

Samtidig ønsker den spanske regering, som har socialdemokratiske PSOE i spidsen, at tilskynde folk til i højere grad at tage offentlig transport.

Onsdag stod folk i kø ved billetmaskiner flere steder for at få sig en gratis månedsbillet.

Det gjorde de blandt andet på Madrids store Atocha-banegård.

26-årige Jennifer Bernard Quintana og hendes søster lykkedes efter lidt problemer med billetmaskinen med at få sig et par månedskort.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, siger Jennifer Quintana, som arbejder med sociale medier.

- Det ville være rigtig godt, hvis det blev gjort permanent, for det hjælper til at gøre det hele billigere generelt og giver mere mobilitet. Det er en god måde for regeringen at investere de penge, som vi betaler i skat, fortsætter hun.

Også i Tyskland

Næsten en halv million mennesker har forudbestilt de gratis månedsbilletter.

I alt forventer det statslige togselskab, Renfe, at kortet frem til udgangen af året vil blive brugt til at foretage 75 millioner gratis ture.

- Det er meget let at bruge. I lyset af den økonomiske situation er det en god hjælp for os, siger den 18-årige studerende Anastasia Adamova.

Tyskland har haft et lignende initiativ. Her har man for 9 euro hver måned kunnet rejse med tog, bus og metro i hele landet. Dog ikke hurtigtog på langture. 9 euro-billetterne slutter med udgangen af august.

I Spanien vil der - ud over togkortene - også være rabat på flere andre typer offentlig transport. I alt koster tiltagene 221 millioner euro svarende til omkring 1,6 milliarder kroner.