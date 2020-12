Millioner til homoseksuelle muslimer i krise

Som et punkt på finansloven har regeringen og dens støttepartier vedtaget at bruge fem millioner kroner over de kommende tre år på et krisecenter målrettet LGTB-personer med minoritetsbaggrund.

Særligt Enhedslisten er meget stolte af den del af aftalen. Rosa Lund (EL) forklarer hvorfor.

- Det er typisk unge mænd, hvis forældre er flygtet til Danmark. Så springer de ud som homoseksuelle. Så bliver de udsat for negativ social kontrol af deres familie, siger hun.

- Så det er mest muslimer vi taler om?

- Ja, det er det da også.

- Hvorfor kan en homoseksuel muslimsk mand ikke henvende sig til et almindeligt mandekrisecenter?

- Fordi de står med nogle andre udfordringer.

Rosa Lund (EL)

- Men enhver voldsag og lignende er vel unikke, desværre. Det håndterer personalet jo på de eksisterende krisecentre allerede i dag?

- Alle sager er unikke. Men ligesom vi har særlig hjælp til dem som bliver udsat for digital krænkelse, børn som bliver krænket osv., så synes jeg ikke, det er underligt, at man kan stå med et andet behov for hjælp. Behov for personale med en specialistuddannelse.

- Nogen vil måske se det som de røde der lemper lempelser for minoriteter ind igennem bagdøren?

- Ja, sådan kan du formulere det. Du kan også sige, at vi gerne vil hjælpe de unge mennesker som lige nu kæmper en frihedskamp for at bestemme over deres eget liv. Den kamp kæmper vi uanset, hvilken hudfarve de har.

- Kvindekrisecentrene har meget lang ventetid, så der er også et behov for at udvide.

- Gør man ikke muslimer og andre en bjørnetjeneste ved at give dem den her særbehandling?

- Jeg synes ikke det handler om særbehandling. Det handler om, at alle har ret til et trygt liv uanset deres hudfarve. Uanset deres seksuelle orientering.

