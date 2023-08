Millionprojekt: Minister klapper i om 'glemt' kommission

Kommissionen har indtil nu kostet skatteborgerne 2,2 millioner kroner. I to måneder er der ikke brugt en krone

Kommissionen skulle sætte lys på 'den glemte kvindekamp' og komme den sociale kontrol, som kvinder og piger oplever i indvandrermiljøer, til livs.

Men nu ser kvindekampen ud til at være blevet glemt på ny. I hvert fald ligger arbejdet i kommissionen, der indtil nu har kostet skatteyderne millioner, tilsyneladende helt stille.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennem måneder sagt, at det endnu ikke er besluttet, om arbejdet med 'den glemte kvindekamp' fortsætter under den nye regering. Sådan lyder det også endnu en gang i et svar til Ekstra Bladet fra ministeriet.

Og mens uvisheden om kommissionens fremtid hersker, vidner regnskabet om, at aktivitetsniveauet ikke just er på sit højeste.

Annonce:

Ikke en krone

Det har ikke været helt billigt at drive kommissionen, der kort før valgudskrivelsen fremlagde en række anbefalinger, hvoraf særligt den om, at man bør forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen, trak overskrifter. En anbefaling, som flere medlemmer af kommissionen efterfølgende trak i land på.

Efter valget blev udskrevet, blev arbejdet i kommissionen henlagt, men inden da nåede kommissionen at bruge en god sjat af statens penge.

I et offentligt tilgængeligt - men dog hidtil ubeskrevet - svar til Udlændinge- og Integrationsudvalget fremlagde ministeren på området, Kaare Dybvad Bek (S), regnskabet for kommissionens arbejde.

Minimum siden ministerens besvarelse i slutningen af juni har kommissionen dog ikke brugt én eneste krone, fremgår det af et skriftligt svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Ekstra Bladet. Dermed ser arbejdet umiddelbart ud til at være lukket ned eller sat på pause.

'Vi har tjekket regnskabet, og der er ikke afholdt udgifter til 'Kommissionen for den glemte kvindekamp' efter besvarelsen af udvalgsspørgsmålet,' lyder det i mailsvaret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek vil ikke stille op til interview om, hvorfor det tager så lang tid at melde ud, om Kommissionen for den glemte kvindekamp fortsat skal bestå. Arkivfoto: Henning Hjorth

Annonce:

To millioner

Sammenlagt har Kommissionen for den glemte kvindekamp indtil nu kostet skatteborgerne 2,2 millioner kroner, siden den blev nedsat i 2022.

Af den sum er 400.000 kroner gået til honorarer for kommissionensmedlemmer, der består af både politikere, blandt andre Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, der er formand, samt debattører og eksperter.

1,2 millioner kroner er gået til lønninger til medarbejdere i kommissionens sekretariat.

600.000 kroner fra statskassen er gået til 'driftsudgifter', der dækker over blandt andet møder og rejser, samt til en 'forskningsmæssig vidensopsamling, der er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive),' fremgår det af regnskabet, som det er fremlagt i ministerens udvalgssvar.

Store frustrationer

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Kaare Dybvad Bek, men den anmodning er blevet afvist.

Annonce:

Debatten om kommissionen er rejst på ny, efter dens medlemmer i flere medier, herunder senest i Kristeligt Dagblad, lufter deres frustrationer over ikke at ane, om kommissionen er købt eller solgt under den nye regering.

Ekstra Bladet har spurgt ministeriet, om de i det mindste kan oplyse, hvilke omstændigheder der gør, at man i den nye regering endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet, eller hvor i processen kommissionen er strandet. Det vil ministeriet ikke svare på.

Ekstra Bladet har også bedt om et interview til spørgsmålet om, hvorvidt emnet om 'den glemte kvindekamp' er vigtigt for den nye regering. Heller ikke det er ministeren med på, og i stedet svarer han i et skriftligt svar, som er blevet fremsendt til flere medier ad flere omgange:

'Kampen mod negativ social kontrol er vigtig for regeringen. Vi skal ikke acceptere, at mørke kræfter modarbejder, at særligt unge kvinder kan leve det liv, de selv ønsker.'

'Jeg har derfor også fuld forståelse for, at det er frustrerende for medlemmerne af kommissionen, at de måtte afbryde deres vigtige arbejde på grund af valgudskrivelsen og endnu ikke har fået afklaring på, om de kan fortsætte,' lyder det i mailsvaret fra Kaare Dybvad Bek.