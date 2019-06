Mimi Jakobsen anlægger sag mod Rasmus Paludan

Mimi Jakobsen sagsøger Rasmus Paludan for injurier.

Det oplyser Mimi Jakobsen via sin advokat i en pressemeddelelse.

Sagsanlægget kommer efter Rasmus Paludan kaldte leder af Centrum-Demokraterne for et 'nazisvin'. Det sket for rullende kameraer i et interview i Aftenshowet, hvor både Mimi Jakobsen og Rasmus Paludan deltog.

- Uanset om man er politiker og ønsker for en hver pris at tiltrække sig opmærksomhed, så er der en helt naturlig grænse for, hvad man kan tillade sig at kalde et andet menneske, samt hvad man som menneske skal finde sig i at blive kaldt, siger Mimi Jakobsen ifølge pressemeddelelsen.