Blot to år efter, at over 26.000 vælgere stemte personligt på Venstres Tommy Ahlers, stopper han i Folketinget. Ekstra Bladet har spurgt ham, hvad han vil sige til alle dem, der lige har stemt på ham

Det var endnu en hård dag for folk, der stemte personligt ved det seneste Folketingsvalg i 2019.

Venstres stemmesluger i København med over 26.000 personlige stemmer, Tommy Ahlers, meddelte tirsdag, at han stopper i Folketinget.

Dermed skriver han sig ind i rækken af landspolitikere, der fuldstændig skifter hest efter et valg. Alene i Venstre har en stribe politikere med godt 126.000 personlige stemmer i ryggen siden valget forladt partiet - nogle har skiftet parti, andre er blevet løsgængere er som Ahlers helt stoppet.

Tommy Ahlers begrunder sit bratte exit fra Christiansborg med, at politik går for langsomt, og at der er for meget taktisk spilfægteri på bekostning af 'løsninger'.

Ekstra Bladet har spurgt Tommy Ahlers, hvad han vil sige til alle dem, der lige har stemt på ham, og om han ikke render for hurtigt af pinden.

- Nogle politikere bliver i lang tid, nogle bliver der måske i kort tid, og min tid blev måske lidt kort, lyder det blandt andet fra den populære iværksætter og nu eks-politiker.

Du kan se interviewet i videoen ovenfor.