DF’s personale- og administrationschef, Jeanie Nørhave, tøvede ikke - men skrev bare under, da hun fik forelagt en falsk kontrakt mellem Meld og Color Hotel Skagen.

- Det er mig, som har skrevet under. Men jeg så kun den sidste side af kontrakten, fortalte hun torsdag som vidne i Retten i Lyngby.

Her var hun indkaldt i sagen mod Morten Messerschmidt, der tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

Kontrakten var på engelsk, hvilket Jeanie Nørhave oplyste ikke er hendes stærkeste side.

Hun fortalte i retten, at hun hverken var bekendt med indholdet eller formålet med den såkaldte service provider-kontrakt, hvor der stod at Color Hotel Skagen skulle arrangere en EU-konference for Meld.

Kontrakten er interessant, fordi det er denne kontrakt, som Morten Messerschmidt er tiltalt for at have deltaget i forfalskningen af. En anklage han nægter sig skyldig i.

Hun fortalte i retten, at Messerschmidts EU-assistent, Søren Peter Jensen, kom ind på hendes kontor i 2015 og bad hende skrive under som en ren formalitet.

Morten Messerschmidt forlader retten i Lyngby. Han ville ikke udtale sig til pressen. Foto: Anthon Unger

- Jeg ser mit navn, og så tænker jeg, at det må jo være rigtigt. Det er jo en betroet medarbejder, så jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke er korrekt, lød det fra en tydelig berørt Jeanie Nørhave, der ikke længere er sigtet i sagen.

- Det var forfærdeligt. Lige pludselig opdagede jeg, at jeg var blevet foranlediget til at skrive under på noget, jeg ikke skulle have skrevet under på. Hele min verden brød sammen, fortalte Jeanie Nørhave.

Under vidneafhøringen blev hun spurgt:

- Hvis Meld ikke var kommet med de penge, skulle DF så have betalt hele regningen?

- Ja, lød svaret.

Også den tidligere konference-ansvarlige på Color Hotel Skagen, Charlotte Christensen, vidnede i går.

Hun forklarede, at der ikke var nogen aftale om, at udgifter til DF’s sommergruppemøde og Melds såkaldte EU-konference skulle holdes adskilt.

Hendes aftale med Jeanie Nørhave gik alene på, at EU-tilskuddet på knap 100.000 kroner skulle fratrækkes regningen, forklarede hun, og fortalte, at det efter hendes opfattelse handlede om et EU-tilskud.

Derfor fremsendte hun i marts 2015 på vegne af Hotel Color et tilbud til Meld på et EU-seminar. Heri fremgik det blandt andet, at deltagerne skulle drikke moursserende vin åbnet med sabel på Grenen. Hotellets forslag til program blev dog aldrig til noget.

Allerede i november 2015 kunne Ekstra Bladet afsløre, at DF havde brugt EU-midler på sommergruppemødet. Den artikel kan du læse her.