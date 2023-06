Mindst 78 døde i forlis: Nu sår medie tvivl om myndigheders håndtering

De græske myndigheder fastholder, at en båd med flere hundrede migranter var på vej mod Italien og ikke gav udtryk for at have behov for hjælp, lige før den kæntrede.

Ifølge BBC indikerer data fra andre skibe i kontakt med båden, at den næsten ikke flyttede sig i timerne op til ulykken.

Der var ifølge FN's migrantorganisation, IOM, mellem 400 og 750 personer om bord på båden, da den onsdag sank.

BBC bygger sin tvivl på placeringen af skibene 'Lucky Sailor' og 'Faithful Warrior'.

De to skibe har i løbet af tirsdagen været i kontakt med båden.

Omkring klokken 17.00 tirsdag ændrede 'Lucky Sailor' ifølge tjenesten MarineTraffic, der løbende kortlægger og følger skibstrafik, abrupt retning mod nord.

Ifølge skibets ejer var den af kystvagten i Grækenland blevet bedt om at tage kontakt til migrantbåden med henblik på at levere mad og vand.

'Lucky Sailors' bevægelse på det tidspunkt bruger BBC som udgangspunkt for, hvor båden med de flere hundrede mennesker befandt sig.

Ifølge de græske myndigheder var båden i bevægelse med kurs mod Italien på dette tidspunkt.

Men to en halv time senere var en anden båd, 'Faithful Warrior', ifølge BBC i kontakt med båden med migranter det samme sted.

Billeder, som ifølge BBC stammer fra 'Faithful Warrior', viser, at båden med migranter ligger i vandet uden nogen tegn på, at den bevæger sig.

Det samme indtryk gør et senere billede, som den græske kystvagt selv har sendt ud. Ifølge kystvagten selv forsøgte den at få kontakt og komme om bord på båden med migranter for at vurdere, om der var behov for hjælp.

Men migranterne afviste at modtage hjælp, siger den græske kystvagt.

Omkring klokken et natten til onsdag synker båden. Ifølge den græske kystvagt opstod bådens problemer først kort forinden.

Data fra MarineTraffic viser ifølge BBC, at en gruppe både i området søger hen i nærheden af dette punkt, som 'Lucky Warrior' tidligere havde haft kontakt med båden i.

Fordi båden ifølge kystvagten var i bevægelse på vej mod Italien, blev der ikke forsøgt nogen redningsaktion tidligere.

Ifølge BBC indikerer data om andre skibes adfærd altså i stedet en båd, der lå stille uden bevægelse.