Minister åbner for træning af ukrainske soldater på dansk jord

Det er 'bestemt' en mulighed, at ukrainske soldater i fremtiden kan blive trænet af danske soldater på dansk jord.

Det siger forsvarsminister Morten Bødskov (S), der mener, at Danmark kan 'spille en helt afgørende rolle' i træningen af Ukraines forsvar.

- Og det tænker vi også, at vi skal, slår Morten Bødskov fast.

- I øjeblikket kigger vi på et meget stort træningssamarbejde sammen med briterne. Men jeg vil bestemt ikke afvise, at der også i forlængelse af det kan være almindelig træning af det ukrainske forsvar i Danmark også, siger han videre.

Over sommeren er tusindvis af ukrainske soldater i Storbritannien, hvor de trænes. Derefter skal de hjem og forsvare deres land mod Rusland, der invaderede Ukraine i februar.

Danmark er i tæt dialog med Storbritannien om det britiske træningsprojekt, fortæller forsvarsministeren. Og Forsvaret har folk derovre, lyder det.

Morten Bødskov påpeger, at Danmark tidligere har været til stede i Ukraine og trænet soldater under en britiskledet operation kaldet Orbital. Den startede i 2015.

- Så vi har masser af erfaring med det ukrainske forsvar, deres ledelse og deres soldater.

Konkret kan Danmark bidrage med eksempelvis træning i ledelse, hvordan man begår sig i lokalsamfund, militærstruktur og hierarkier, lyder det.

- Det er alt det, som Danmark kan, og som vi har årtiers erfaring med, siger Morten Bødskov.

Han har onsdag været til møde i en amerikanskledet koalition til støtte af Ukraine.

- Der kom det ud af det, at hjælpen til Ukraine nu går ind i en ny fase. Det gør den på den korte bane og den lidt længere bane. På den korte bane handler det om nu, at Ukraine får en ny form for våbenhjælp.

- Det er et land, der har benyttet sig af russiske og østeuropæiske våbentyper tidligere. Nu får de mange donationer, hvor det er Nato-relaterede våben, Morten Bødskov.

Det er de våben, som de ukrainske styrker skal oplæres i at bruge, og hvor forsvarsministeren ser Danmark spille en rolle.

Morten Bødskov fremhæver herefter en donorkonference, der afholdes i Danmark i august, som skal hjælpe Ukraine på den lange bane.

Her skal forsvarsministre fra lande i koalitionen diskutere fælles tiltag vedrørende finansiering af nye våbentyper til Ukraine, træning af soldaterne og minerydningsprojekter.