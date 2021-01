Minister afviser at lukke daginstitutioner

Coronaepidemien er stadig meget udbredt i Danmark, og en ny og mere smitsom variant af virussen, der stammer fra Storbritannien, vækker bekymring for en endnu mere stigende smitteudbredning.

Det har blandt andet fået Enhedslisten til at kræve, at vuggestuer og børnehaver også bliver lukket for at forhindre yderligere spredning.

Enhedslisten foreslår lukning af vuggestuer og børnehaver

Men det kommer ikke til at ske foreløbig, lyder det fra børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det siger hun til TV2.

- Der er nogle funktioner i vores samfund, der er fuldstændig afgørende for, at alt andet kan fungere. Og en af de funktioner er pædagogerne, siger hun til TV2.

Hun fortæller, at sundhedsmyndighederne fortsat ikke vurderer, at det er uforsvarligt at holde daginstitutionerne åbne, og at man derfor fortsat følger deres vurdering.

Mødes i følgegruppe

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke mødes senere mandag med sundhedsordførerne i Folketinget i den såkaldte covid-19-følgegruppe.

Her skal ordførerne blandt andet orienteres om den nyeste data om den britiske virusvariant fra sundhedsmyndighederne og tale om de nuværende tiltag.

Det har derfor været spekuleret i, om der på mødet også ville blive diskuteret yderligere restriktioner, som blandt andet kunne være en lukning af daginstitutioner, ligesom man så det i foråret 2020.

Det ser dog altså foreløbig ikke ud til at blive en realitet.