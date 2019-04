Minister beklager

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) beklager, at en rapport, der har ligget klar siden december sidste år, endnu ikke er blevet offentliggjort.

Rapporten fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at mennesker med fysisk krævende arbejde har færre år på arbejdsmarkedet, mere tid med langtidssygefravær og længere perioder med ledighed end lønmodtagere med lave fysiske arbejdskrav.

Det skriver Altinget, der er kommet i besiddelse af rapporten.

- Jeg kan forstå på embedsværket, at der har været stillet en række spørgsmål til NFA om rapporten, som ministeriet har fået svar på så sent som i forrige uge.

- Når det er sagt, så er det ikke optimalt, at verificeringen og offentliggørelsen af en rapport har været så længe undervejs, og det vil jeg gerne beklage, skriver Troels Lund Poulsen i en mail til Altinget.

Beskæftigelsesministeren skriver, at han ikke før nu har kendt til rapporten, som han har bedt om at få offentliggjort.

Socialdemokratiet, der i januar lancerede et udspil om ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for de mest nedslidte, undrer sig over forløbet.

Mattias Tesfaye (S), der er medlem af Beskæftigelsesudvalget i Folketinget, beskylder regeringen for at undlade at offentliggøre rapporten, fordi dens indhold ikke tjener regeringens interesser.

- Det er helt nye tal for os. Og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er blevet lagt frem, når vi er i et forhandlingsforløb.

- Det lugter i mistænkelig grad af misbrug af vores fælles embedsapparat, siger han til Altinget.

Nedslidning har de seneste måneder været i top på den politiske dagsorden før valget til Folketinget, der skal afholdes senest 17. juni.

Regeringen har gennem et par måneder forhandlet med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale om bedre mulighed for tidlig tilbagetrækning for nedslidte.

Peter Hasle, der er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, mener, at resultaterne i rapporten burde indgå i de politiske forhandlinger.

- Det bekræfter, at der er et nedslidningsproblem, som især gør sig gældende for beskæftigede med hårdt fysisk arbejde.

- Rapporten handler jo åbenlyst om den problemstilling, som man diskuterer, så den burde selvfølgelig forelægges i forhandlingerne, siger han.